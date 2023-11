KG Mobility e BYD annunciano un’importante partnership

L’innovazione e la sostenibilità si intrecciano nel settore automobilistico con l’annuncio di una partnership strategica tra KG Mobility e BYD, segnando una svolta nel futuro del mercato delle auto sostenibili. Questa collaborazione si propone di integrare sistemi ibridi all’avanguardia nei veicoli di nuova generazione, rafforzando il portafoglio EV di entrambi i marchi.

L’accordo, siglato nella sede centrale di BYD a Shenzhen, vede come protagonisti figure di rilievo del calibro di Kwak Jae-sun – presidente di KG Mobility, Jeong Yong-won – CEO di KG Mobility – e Kwon Yong-li – direttore dell’Istituto di Ricerca, insieme a Wang Chan-fu – presidente del Gruppo BYD, He Long – CEO di FinDreams Battery – e Luo Hong-bin – CEO di FinDreams Powertrain, tra gli altri.

L’anno prossimo debutterà un nuovo pick-up 100% elettrico

L’intesa nasce dall’esigenza di ampliare la collaborazione in seguito all’accoglienza positiva riservata al KG Mobility Torres EVX. In seguito a questo accordo, si prevede l’integrazione di batterie prodotte in Corea nel Torres EVX e nel nuovo pick-up full electric della casa coreana, previsto per la produzione di massa nella seconda metà del prossimo anno, nonché in altri modelli adatti.

KG Mobility, fedele al proprio impegno nello sviluppo dei veicoli elettrici, punta su questa partnership tecnica con BYD, noto per l’eccezionale competenza tecnologica nel campo delle celle e delle batterie per veicoli elettrici, per garantire una crescita sostenibile e costante.

Prima della firma dell’accordo, i ricercatori di entrambe le aziende avevano già avviato lo sviluppo congiunto del sistema ibrido di nuova generazione, con l’obiettivo di espandere la gamma partendo da un modello ibrido basato sul Torres nel 2025.

In contemporanea, si sta lavorando allo sviluppo di veicoli ibridi plug-in e, a tale scopo, è stata recentemente completata una ristrutturazione dell’istituto di ricerca per potenziare le capacità nello sviluppo di EV e assicurare il successo nello sviluppo ibrido.

Le dichiarazioni di alcuni dirigenti

Kwak Jae-sun ha dichiarato: “KG Mobility ha intrapreso un percorso di cambiamento e sviluppo, trasformandosi in un’azienda di mobilità con il cambio di nome avvenuto lo scorso marzo da Ssangyong. Abbiamo iniziato con il lancio del KG Mobility Torres EVX, che mira a fornire veicoli elettrici sicuri, accessibili e ad alte prestazioni, in linea con le esigenze dei nostri clienti”.

Jeong Yong-won ha invece affermato: “Espandendo la gamma di veicoli eco-compatibili attraverso la cooperazione con BYD per lo sviluppo congiunto di sistemi ibridi di prossima generazione, KG Mobility ha posto le basi per una crescita più stabile”.