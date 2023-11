Audi TT Roadster Final Edition: solo 50 esemplari per il mercato statunitense [FOTO]

La nuova Audi TT Roadster Final Edition segna la fine di un capitolo dello storico design automobilistico tedesco. Lanciata sul mercato statunitense, questa serie limitata, di cui saranno disponibili solo 50 esemplari, rappresenta un omaggio al design che ha contraddistinto tre generazioni di questo modello iconico.

La Final Edition si distingue per una serie di elementi di design che rendono omaggio alla storia della TT. La special edition propone una dotazione di serie esclusiva, non presente negli altri modelli della gamma. In particolare, abbiamo:

Colorazione esclusiva Audi Goodwood Green con effetto perlato

Cuciture esclusive in Palomino Brown

Tappetini su misura Audi

Sospensioni Audi Magnetic Ride

Pacchetto esteso in pelle abbinato al colore dei sedili

Capote grigia

Cerchi forgiati da 20×9” con design a 10 razze a Y

Inserti in fibra di carbonio

Design esterno S Line

La nuova Audi TT Roadster Final Edition è disponibile esclusivamente nella variante Roadster e si presenta nel colore Goodwood Green, una tinta che fu introdotta con la prima generazione della TT Roadster.

A questa si aggiungono elementi distintivi come il trim esterno in Grigio Platino Opaco e la capote grigia, quest’ultima precedentemente vista solo sull’edizione celebrativa del 20° anniversario lanciata nel 2019. Il sistema di azionamento elettroidraulico consente di aprire e chiudere la capote in soli 10 secondi, anche durante la marcia fino a 50 km/h.

L’abitacolo

Gli interni sono rifiniti in pelle Palomino Brown, un cenno alla prima generazione e alle sue sedute con cuciture a pallone da baseball. In aggiunta, il pacchetto in pelle esteso arricchisce i braccioli delle portiere e la consolle centrale mentre il volante e il pomello del cambio presentano cuciture in Palomino Brown. I tappetini completano l’armonia visiva grazie a bordi e cuciture abbinate.

Per massimizzare il comfort, i sedili sportivi S della TT Roadster Final Edition sono dotati di riscaldamento a livello del collo e di microfoni integrati nelle cinture di sicurezza, ottimizzando l’uso della connettitivà Bluetooth e del sistema di riconoscimento vocale. Gli inserti in fibra di carbonio accentuano il carattere sportivo degli interni.

Le prestazioni

In termini di prestazioni, la Final Edition è equipaggiata con cerchi in lega forgiati da 20” con design a 10 razze a Y, avvolti da pneumatici estivi 255/30 R20 92Y XL, presi in prestito dalla TTS più sportiva. Le sospensioni Audi Magnetic Ride adattano lo smorzamento in base alle condizioni di guida, migliorando la dinamica e riducendo di 10 mm l’altezza da terra rispetto alle sospensioni standard.

Sotto il cofano troviamo un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri, capace di erogare 231 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima. È abbinato alla trasmissione S Tronic a doppia frizione a 7 velocità e alla trazione integrale quattro. La TT Roadster accelera da 0 a 96 km/h in appena 5,5 secondi.

La nuova Audi TT Roadster Final Edition è già disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo di partenza di 67.800 $ (63.155,03 €). Con la produzione che si conclude dopo il modello 2023, questa edizione limitata rappresenta un addio degno di una delle auto più iconiche lanciate da Audi.