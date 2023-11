DS Automobiles: innovazione e semplicità nelle nuove DS 4 e DS 7

Il panorama automobilistico è in continua evoluzione e DS Automobiles si conferma pioniere di tale cambiamento. Concentrando l’attenzione sull’esperienza utente e sull’efficienza del processo di scelta, il brand francese lancia una gamma rinnovata per la DS 4, insieme a una nuova strategia per la DS 7, entrambi veicoli già noti per il loro prestigio nel settore premium.

DS 4: comfort e design al top

La DS 4 inaugura una nuova epoca per il costruttore francese. La nuova configurazione prevede quattro allestimenti diversi: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera. Questo aggiornamento segue la direttiva stabilita con la DS 3, proponendo l’entry-level Bastille Business più ricco, che rimpiazza il precedente Trocadero, aggiungendo valore e prestazioni con minuziosi dettagli e accessori, come i cerchi Firenze da 19” e una telecamera posteriore di ultima generazione.

La semplificazione della scelta si manifesta nell’offerta di allestimenti intuitivi e l’aggiunta di dotazioni esclusive come sedili in tessuto DS, pannelli cromati e regolazione lombare manuale. Tale approccio garantisce un’esperienza digitale d’acquisto migliorata e direttamente collegata alle aspettative degli acquirenti.

Tra gli optional di spicco, si evidenziano tecnologie avanzate come il display head-up, l’Iris Navigation System e varie soluzioni per la comodità come il Pack Keyless con portellone motorizzato.

Per gli interni, è stata conservata la qualità del precedente allestimento Trocadero, con un tessuto esclusivo DS. Inoltre, la DS 4 Performance Line si arricchisce dei fari ECO LED di serie mentre gli interni dell’allestimento Rivoli accolgono l’aggiunta di elementi in pelle DS.

DS 7: nuova strategia Pack per personalizzazione e tecnologia

Per la DS 7, DS Automobiles ha introdotto un approccio innovativo con il lancio della nuova strategia Pack. Tale mossa è stata calibrata per soddisfare con maggiore precisione le richieste dei clienti, offrendo combinazioni di optional mirate e raffinate. La palette cromatica si arricchisce con l’ingresso del Grigio Titano, sostituto del Grigio Platino. Per quanto riguarda le versioni ibride plug-in E-Tense, queste vantano un caricatore di bordo da 3,7 kWh accompagnato da un cavo Modo 2.

Cinque sono i principali nuovi Pack: l’Alarm, Access & Camera Pack, che comprende sistemi di sicurezza e comodità, il Drive Assist + Vision 360 per una guida ancora più sicura, il Panoramic Pack che offre un’esperienza sensoriale senza pari, il Sound Pack con impianto audio Hi-Fi Focal Electra, e un Pack combinato che fonde Drive Assist, Vision 360° e Night vision, segnando il vertice della personalizzazione.

Con questi aggiornamenti, DS Automobiles si concentra sulla centralità dell’esperienza cliente, semplificando il percorso d’acquisto e offrendo servizi premium sia per la DS 4 che per la DS 7. L’obiettivo è chiaro: posizionare questi modelli come scelte interessanti e competitive, non solo in termini di design e comfort ma anche nell’ambito delle prestazioni e del pricing.