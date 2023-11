Alfa Romeo: i risultati del terzo trimestre confermano la costante crescita del brand

Importante crescita registrata anche in Italia, sia da inizio anno che nel Q3

Il settore automobilistico assiste al notevole successo di Alfa Romeo, che ha registrato un incremento significativo delle vendite nel terzo trimestre del 2023, evidenziando un aumento globale delle immatricolazioni del 39%, e del 10% nel periodo di riferimento, con particolare enfasi sul mercato europeo.

La crescita è stata marcata in Italia, dove si è verificato un salto del 95,3% rispetto all’anno precedente, e del 36,5% nel solo terzo trimestre. La Germania ha seguito questa tendenza con un aumento dell’83,7% nell’YTD e del 37,9% nel Q3, mentre il Belgio e la Francia hanno mostrato incrementi rispettivamente dell’82% nell’YTD con un notevole 59,4% nel Q3, e del 72,3% nell’YTD, con un più moderato 7,7% nel Q3.

Il marchio di Arese ha consolidato la sua posizione anche al di fuori dell’Europa, segnando risultati impressionanti in Medio Oriente e Africa, con un incremento totale annuo del 128%. La Turchia, in particolare, ha visto una crescita esponenziale, sei volte superiore rispetto all’anno precedente, e ha mantenuto una tendenza altamente positiva con un incremento del 160% nel terzo trimestre. A testimonianza dell’espansione di Alfa Romeo, a Dubai è stata lanciata l’intera gamma di modelli, una mossa ripetuta anche in Marocco.

Successi anche in Asia e Stati Uniti

Nel continente asiatico, il produttore milanese ha inaugurato un flagship store a Singapore e fatto il suo ingresso nel mercato di Hong Kong mentre in Cina e Giappone, a seguito del lancio delle nuove Giulia e Stelvio, è giunto il momento dell’Alfa Romeo Tonale, che ha cominciato a catturare l’interesse dei consumatori.

Negli Stati Uniti, il Tonale ha debuttato con forza, sostenuto dai risultati eccellenti ottenuti nella ricerca sulla qualità iniziale (IQS) condotta da JD Power, che ha posizionato il marchio di Arese al primo posto tra i brand premium e al terzo nell’industria automobilistica complessiva. Settembre ha segnato un incremento del 7% rispetto al 2022, indicando un rinnovato interesse in un mercato ad alto potenziale.

Il Biscione celebra anche il suo ritorno in Martinica, segnato dall’apertura di un nuovo showroom, ampliando così la propria presenza globale e confermando la validità della sua strategia di crescita e l’engagement verso il perseguimento di standard qualitativi elevati.