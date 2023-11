Fiat E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo ora ordinabili in Italia

Il panorama dei veicoli commerciali in Italia è destinato a una svolta innovativa con l’introduzione della nuova gamma di Fiat Professional, che segna un’epoca nuova per il mercato italiano. E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo si impongono come protagonisti nel segmento dei veicoli professionali, con ordini già aperti non solo in Italia ma anche in altri mercati chiave dell’Europa.

Il costruttore torinese si riconferma leader nel settore con il lancio del Fiat E-Ducato 2024, veicolo distintosi per le sue prestazioni elettriche superiori. Progettato con un focus sull’efficienza, offre fino a 370 km di autonomia per la categoria N1 e fino a 420 km in quella N2, dimostrandosi un compagno insostituibile per i professionisti. In meno di 60 minuti, la sua batteria raggiunge l’80% di carica, un risultato che lo colloca ai vertici del suo segmento per efficacia e produttività.

Il design raffinato e i sistemi di connettività avanzati rendono il lavoro quotidiano più semplice e sicuro grazie all’implementazione di una gamma completa di nuovi ADAS. Il nuovo modello si distingue anche per l’interfaccia uomo-macchina migliorata, che semplifica l’interazione e aumenta il comfort a bordo. Per venire incontro alle necessità economiche dei suoi clienti, il marchio torinese offre il nuovo E-Ducato a un prezzo competitivo, ribassato del 25%.

Nonostante le novità elettriche, il marchio non tralascia la motorizzazione diesel, confermando la linea di motori MultiJet di ultima generazione, per prestazioni e longevità al vertice della categoria. La versatilità del nuovo Fiat Ducato si riflette nella sua capacità di carico, che rimane invariata, assicurando fino a 17 m³ di spazio e 1500 kg di carico utile.

Ci sono anche E-Doblò ed E-Scudo

Il Fiat E-Doblò 2024 e il Doblò a combustione interna mantengono la loro reputazione di best-seller, ora con un’autonomia estesa fino a 330 km per la versione 100% elettrica, garantendo efficienza e comfort di guida superiori, anche grazie alla presenza di una pompa di calore. La Magic Plug è una novità che trasforma l’E-Doblò in una fonte di energia mobile per qualsiasi necessità fino a 400V.

L’innovazione continua con l’introduzione del migliorato Magic Mirror e di una serie completa di ADAS di serie che promettono sicurezza e comodità. L’attenzione di Fiat Professional per la connettività e l’infotainment è evidente nel nuovo Doblò, che include la Smartphone Station per gestire le sfide lavorative con maggiore efficienza.

Infine, il Fiat E-Scudo 2024 emerge come un veicolo multifunzionale, intelligente e completamente elettrico, che si aggiorna con un design più efficiente e con soluzioni di connettività di ultima generazione.

C’è anche lo Scudo con propulsore diesel di nuova generazione e introduce l’esclusivo colore Titanium Grey. L’area di carico si espande con la funzionalità Magic Cargo, esaltando la versatilità del veicolo.

La sicurezza è garantita con vari sistemi avanzati di assistenza alla guida di serie e con il nuovo Magic Mirror, confermando l’impegno del produttore torinese per il benessere del guidatore. Il sistema Uconnect Services equipaggia i nuovi Fiat Ducato, Doblò e Scudo con una connettività al 100% mentre Free2move Charge fornisce un ecosistema completo per la gestione della ricarica delle varianti full electric.