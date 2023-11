Mercedes-AMG GT2 Pro: debutta la nuova vettura da corsa per i track day [FOTO]

Il panorama delle auto da corsa si arricchisce di un nuovo gioiello: la Mercedes-AMG GT2 Pro. Si tratta di una vettura pensata per chi desidera spingersi oltre i confini delle prestazioni in pista senza necessità di omologazione.

Questo bolide emerge come l’evoluzione della già impressionante GT2 lanciata nel 2022, distinguendosi per innovazioni di design e per prestazioni ulteriormente ottimizzate. La nuova AMG GT2 Pro si rivolge agli appassionati di motorsport in cerca di esperienze adrenaliniche, garantendo al contempo gli elevati standard di sicurezza che caratterizzano i modelli da corsa destinati ai clienti del marchio tedesco. L’handling superlativo e la facilità di utilizzo sono ulteriori punti di forza di quest’auto.

Sotto il cofano c’è un V8 biturbo da 750 CV

In tema di prestazioni, Mercedes-AMG introduce una funzionalità esclusiva per la GT2 Pro: il sistema Push2Pass. Un semplice tasto sul volante tira fuori, temporaneamente, il pieno potenziale del motore V8 biturbo da 4 litri, con una potenza massima che tocca 750 CV, ben al di sopra dei 707 CV di base.

Tale caratteristica assicura ai piloti un comando più incisivo delle performance durante i track day, supportato da un cambio racing sequenziale a 6 velocità con rapporti ottimizzati. La trasmissione è posizionata in configurazione transaxle, collegata al propulsore tramite un albero di trasmissione in fibra di carbonio, garantendo rigidità torsionale e maggiore resistenza. Il telaio si completa con ammortizzatori da competizione regolabili a quattro vie.

L’equipaggiamento specifico della nuova Mercedes-AMG GT2 Pro si distingue per elementi di design esclusivi, come la verniciatura integrale in Grigio Opaco, decorata da strisce colorate e da loghi dedicati, nonché da elementi esterni in fibra di carbonio luminosa. Si aggiungono i cerchi in lega AMG da 18” dipinti in due tonalità e le ali posteriori dal nuovo disegno che arricchiscono l’estetica generale.

L’abitacolo

L’abitacolo combina l’ergonomia coerente e la facilità d’uso tipiche delle sportive di Affalterbach, con una console centrale verniciata specifica per il nuovo modello e delle cuciture esclusive sul sedile del pilota.

Il volante, inizialmente sviluppato per gli eSport, è stato ottimizzato per questo modello e include il pulsante Push2Pass. Il display di ultima generazione garantisce una grafica ad alta definizione per un’operatività istintiva. Inoltre, il veicolo viene consegnato con un impianto di climatizzazione integrato.

Grande attenzione alla sicurezza

La sicurezza è un capitolo a cui il costruttore tedesco non ha fatto sconti, includendo una cella di sicurezza in carbonio rigidamente integrata al telaio, delle cinture di sicurezza a cinque punti, delle reti di sicurezza, un estintore e un’apertura per l’estrazione rapida del pilota.

Il pacchetto di sicurezza si completa con ABS da corsa affidabile e controllo della trazione multi-regolabile, permettendo ai piloti di guadagnare immediatamente fiducia nel veicolo.

Al momento della consegna, la Mercedes-AMG GT2 Pro 2024 è accompagnata da un pacchetto completo che comprende una copertura per auto appositamente progettata e un kit completo di abbigliamento da corsa Puma, incluso un casco Bell personalizzato con il design del bolide.

Vari optional disponibili

Per chi desidera, sono disponibili vari optional come la cella di sicurezza per il passeggero, un sistema di idratazione, un sistema di raffreddamento per sedile e casco e un pacchetto di ricambi su misura. Inoltre, esiste la possibilità di riportare il veicolo alla versione base GT2 omologata per la partecipazione alle corse.

I proprietari del nuovo bolide beneficiano di una priorità per l’iscrizione alle AMG Racing Series, eventi esclusivi che si svolgono sui circuiti più prestigiosi d’Europa. Qui, i possessori possono mettere alla prova le loro Mercedes-AMG in un ambiente competitivo.

Chi acquista la nuova GT2 Pro godrà di un supporto completo nel Customer Racing Support, che include dalla fornitura di un ingegnere personale alla disponibilità di pezzi di ricambio e coaching da parte di professionisti esperti del pool di piloti Mercedes-AMG, servizi tutti ordinabili attraverso il Customer Service Portal (CSP).