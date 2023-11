Ford Mustang: debutta la nuova versione per la Nascar Cup Series 2024 [FOTO]

Il debutto in pista della nuova vettura è previsto per il 4 febbraio 2024

Ford, con il suo impegno costante nel mondo del motorsport, ha recentemente svelato la nuova Ford Mustang per la Nascar Cup Series 2024, basata sulla versione Dark Horse. Questa vettura, frutto di un anno intenso per le notizie riguardanti le corse delle Mustang, rappresenta la ciliegina sulla torta per la gamma 2024 ad alte prestazioni.

La Mustang Dark Horse 2024, basata sulla settima generazione dell’iconico modello, aggiunge un elemento d’impatto alla già impressionante famiglia di vetture da corsa. A partire dal 2024, la Mustang sarà idonea a competere in sei continenti.

Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance Motorsports, ha detto: “Dopo un anno frenetico che ci ha visto presentare le nostre nuove Mustang globali da corsa, la risposta positiva dei nostri fan in tutto il mondo è stata straordinaria. Siamo certi che anche la Mustang Dark Horse Nascar Cup Series 2024 non sarà da meno e che i fan della Nascar non vedranno l’ora di sostenerci il prossimo anno. Il nostro team di Ford Performance, insieme ai nostri team di gara Nascar, ha lavorato instancabilmente nella galleria del vento per sviluppare questa vettura e non vedo l’ora di vederla finalmente in pista nella prossima stagione”.

La nuova vettura da corsa si basa sulla Dark Horse

L’Ovale Blu ha presentato la Ford Mustang Dark Horse poco più di un anno fa, segnando il primo nuovo nome di prestazioni per la Mustang dal 2001. Questa versione, la Mustang stradale con motore V8 da 5 litri più performante in pista mai realizzata, ha ispirato l’attuale schiera di auto che ha iniziato a correre quest’anno nel Repco Supercars Championship in Australia e nella serie Formula Drift.

Nei prossimi mesi, le varianti da corsa della Dark Horse saranno idonee a competere nelle classi GT3 e GT4 a livello globale e, inoltre, la Dark Horse R gareggerà nella Mustang Challenge Series e in numerosi eventi di corse grassroots.

Da quando è entrata a far parte della Nascar Xfinity Series a tempo pieno nel 2011, la Ford Mustang ha prodotto campionati consecutivi e, complessivamente, ha vinto il campionato di piloti o di proprietari in nove delle 12 stagioni in quella serie, conquistando i titoli di costruttore nel 2011 e nel 2013.

Da quando è entrata a far parte della Nascar Cup Series nel 2019, questo iconico modello ha vinto un campionato costruttori, una serie record di 18 gare nel 2020 e un campionato piloti con Joey Logano nel 2022. Inoltre, ha vinto diverse gare di prestigio, tra cui la Daytona 500 due volte, la Southern 500 e la Brickyard 400 una volta, e ha conquistato l’inaugurale Clash at the Coliseum nella nuova era Next Gen.

La Ford Mustang Dark Horse Nascar Cup Series 2024 debutterà il 4 febbraio, come parte della gara di esibizione Clash at the Coliseum all’interno del Los Angeles Memorial Coliseum.