Porsche userà acciaio più green sulle sue sportive dal 2026

Uno degli obiettivi principali di Porsche è quello di migliorare ulteriormente il bilancio delle emissioni delle proprie auto attraverso l’utilizzo di acciaio a ridotto contenuto di CO2. A tal fine, il produttore tedesco ha siglato un accordo con H2 Green Steel, start-up svedese operante nel settore energetico, per la fornitura di tale materiale.

A partire dalla fine del 2025, H2 Green Steel inizierà a produrre acciaio utilizzando energia rinnovabile nella sua sede di Boden (Svezia). Successivamente, a partire dal 2026, la casa automobilistica tedesca e i suoi fornitori diretti saranno riforniti di acciaio a bassa emissione di CO2 da H2 Green Steel.

Questo materiale avrà una delle impronte di carbonio più basse presenti sul mercato grazie a un processo produttivo innovativo che si avvale dell’uso di idrogeno ed energia da fonti rinnovabili. La produzione di questo acciaio è quindi quasi priva di emissioni di anidride carbonica.

La produzione di H2 Green Steel riduce le emissioni di CO2 fino al 95%

Secondo quanto affermato dal produttore svedese, ciò comporta una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 95% rispetto alla produzione tradizionale di acciaio con carbone di coke. Ogni anno, fino a 35.000 tonnellate di acciaio a bassa emissione prodotto in Svezia saranno utilizzate per la produzione in serie di vetture Porsche. A titolo di confronto, nel 2022 sono state utilizzate 220.000 tonnellate di acciaio nei veicoli del brand tedesco.

Barbara Frenkel, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile degli acquisti di Porsche AG, ha detto: “Porsche è impegnata a raggiungere un bilancio di carbonio neutro lungo l’intera catena del valore delle proprie auto entro il 2030. L’acciaio a ridotto contenuto di CO2 riveste un ruolo chiave nella nostra strategia di sostenibilità. Con l’acciaio di H2 Green Steel, intendiamo ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 causate da questo materiale così importante”.

L’acciaio rimane un materiale molto importante per Porsche

Porsche ha ridotto nel tempo la percentuale di acciaio utilizzato nei propri veicoli, affidandosi sempre più all’alluminio per la costruzione leggera. Tuttavia, l’acciaio rimane uno degli elementi chiave nella costruzione di auto sportive grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche.

“Le energie, i processi e i materiali rappresentano una quota importante delle emissioni di CO2 nella catena di fornitura. È per questo che vogliamo incrementare l’utilizzo di materiali riciclati e di energia verde nei processi produttivi dei nostri fornitori diretti, come parte del nostro sforzo di decarbonizzazione”, ha concluso Frenkel.