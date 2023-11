Stellantis: novità nel team manageriale in Cina

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore una serie di importanti novità riguardanti la propria struttura in Cina, con l’obiettivo di rafforzare la sua partnership strategica con Leapmotor. Al centro di questa nuova organizzazione ci sono Grégoire Olivier e Doug Ostermann, due figure chiave.

Olivier è stato nominato responsabile dell’ufficio di coordinamento con Leapmotor, una posizione che lo vedrà rapportarsi direttamente con Carlos Tavares, CEO di Stellantis. Sarà inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Leapmotor, consolidando ulteriormente il legame tra le due aziende.

Le due novità riguardano il rapporto di Stellantis con Leapmotor

Il suo compito principale sarà garantire l’efficienza operativa della partnership, che include la creazione di una joint-venture commerciale e il coordinamento con la start-up cinese per sfruttare al meglio la rete di distribuzione e vendita di Stellantis. Contemporaneamente, Doug Ostermann è stato nominato Chief Operating Officer per la Cina, in sostituzione di Grégoire Olivier. Anche Ostermann riporterà direttamente a Tavares e sarà parte integrante del Consiglio di Amministrazione di Leapmotor.

Grazie alla sua profonda conoscenza delle dinamiche interne di Stellantis e delle sfide poste dal mercato cinese, Doug Ostermann è la persona ideale per guidare l’azienda in questa nuova fase di crescita. La sua esperienza in qualità di Chief Financial Officer e Head of Strategy in Cina gli ha permesso di acquisire le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide che lo attendono.

“Grégoire e Doug sono due professionisti di grande valore, che hanno dimostrato negli ultimi due anni di essere in grado di lavorare insieme per elaborare strategie vincenti e individuare nuove opportunità di crescita per il nostro business. Sono certo che sapranno dare il massimo nei loro nuovi incarichi, contribuendo al successo della nostra collaborazione con Leapmotor”, ha dichiarato Tavares.