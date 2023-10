Lamborghini, Winkelmann: ‘Aspettiamo i carburanti sintetici prima di lanciare la nostra prima supercar elettrica’

In un settore automobilistico sempre più rivolto all’elettrificazione, la posizione di Lamborghini rimane precisa e attenta alle evoluzioni tecnologiche. Stephan Winkelmann, CEO e presidente della casa automobilistica bolognese, ha espresso le sue considerazioni nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar, evidenziando l’approccio ponderato del brand nei confronti delle supercar elettriche.

Winkelmann ha chiarito che, sebbene i modelli “per tutti i giorni” come l’Urus e il Lanzador diventeranno completamente elettrici entro il prossimo decennio, per le supercar il percorso sarà differente. Queste ultime saranno ibride e avranno un ciclo di vita che si estenderà fino ai primi anni 2030. Questo concede a Lamborghini un ampio margine temporale per valutare l’evoluzione del mercato e dei carburanti sintetici.

I carburanti sintetici sarebbero più facili da adottare sulle supercar Lamborghini

Infatti, il dirigente ha evidenziato l’importanza degli eFuel, sottolineando che le supercar alimentate da carburanti sintetici rappresenterebbero un passo più semplice per l’azienda. Tuttavia, ciò dipenderà dalla normativa globale su tali combustibili. “Per essere effettivi, devono essere accettati e diffusi ovunque, non solo in una regione specifica”, ha dichiarato Stephan Winkelmann.

Il marchio di Sant’Agata Bolognese ha una responsabilità sociale elevata, nonostante il suo impatto ambientale sia trascurabile in termini di emissioni complessive. Winkelmann ha osservato una tendenza crescente verso la sostenibilità tra i giovani acquirenti e ritiene fondamentale rispettare quest’aspettativa.

Assicurare un’esperienze di guida top sulle supercar elettriche sarà una sfida difficile

Quanto all’idea di un futuro completamente elettrico per Lamborghini, Winkelmann non è intimorito. Riflettendo sulle decisioni prese 5/6 anni fa di optare per soluzioni ibride, ha affermato che si dovrà considerare l’opinione pubblica come un film in evoluzione, piuttosto che una fotografia statica.

Sottolineando l’enorme potenziale delle supercar elettriche in termini di potenza e dinamica di guida, Stephan Winkelmann ha evidenziato che la sfida principale sarà quella di offrire un’esperienza di guida emozionante, paragonabile o superiore a quella dei modelli a combustione interna di Lamborghini.

Infine, pur non avendo ancora una preferenza definita tra eFuel e full electric per le supercar, il CEO riconosce l’importanza dell’investimento nell’industria delle batterie. La visione chiara è quella di non essere necessariamente i primi nel campo dell’elettrificazione, ma di garantire che, una volta presa la direzione, Lamborghini sia tra i migliori protagonisti del settore.