Alfa Romeo lancia una nuova miniserie su TikTok

Alfa Romeo rafforza la propria presenza su TikTok, proseguendo un cammino iniziato nel 2022. La sua presenza non è casuale: intende consolidare il legame con gli appassionati storici e attrarre nuovi estimatori attraverso contenuti di qualità superiore.

Con l’annuncio di “The Alfa Switch”, si tratta di una serie TikTok in tre episodi in cui segue due Alfisti, veri amanti del Biscione: Roberto De Rosa, appassionato d’arte, fotografia e viaggi, fiero possessore di una splendida Alfa Romeo Giulietta Spider; e Francesco Aquila, noto vincitore di Masterchef Italia con una predilezione per l’Alfa Romeo Tonale.

Malgrado le differenze, le due auto condividono lo stesso DNA

Il cuore di questa narrazione? Un interessante scambio di auto. Da una parte, c’è la Giulietta Spider, che rappresenta la tradizione e la passione della casa automobilistica milanese. Dall’altra, il Tonale Plug-in Hybrid Q4, pietra miliare nella transizione elettrica del costruttore milanese, che punta a unire alte prestazioni a un ridotto impatto ecologico.

I due Alfisti vivranno un’esperienza che metterà alla prova le loro convinzioni, dimostrando che, nonostante le differenze, entrambi i veicoli sono espressione dello stesso DNA, della stessa attenzione ai dettagli e della stessa passione.

Il teaser della serie, già visibile su TikTok e Instagram, prelude alla pubblicazione degli episodi, caratterizzati da transizioni rapide e un sottofondo musicale che fonde l’R&B con l’elettronica. Il 30 ottobre, i fan potranno immergersi nella serie, che avrà il suo debutto nell’affascinante scenario del Museo Storico Alfa Romeo. Qui, i protagonisti dimostreranno la loro genuina passione per il brand di Stellantis.