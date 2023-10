Ram 1500 TRX Final Edition 2024: versione di addio al potente pick-up [FOTO]

Ram ha deciso di rendere omaggio a un’icona della scena dei pick-up off-road: il Ram 1500 TRX. Questo veicolo, dotato del celebre motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, ha saputo conquistare il cuore degli appassionati.

Per concludere in grande stile la produzione di tale modello, la casa automobilistica americana ha deciso di lanciare una versione speciale: il Ram 1500 TRX Final Edition 2024, destinato a diventare un must per gli appassionati.

Limitato a sole 4000 unità, il 1500 TRX Final Edition 2024 promette prestazioni mozzafiato con i suoi 702 CV di potenza e 881 Nm di coppia massima, toccando una velocità massima di 190 km/h. Tim Kuniskis, CEO di Ram, ha sottolineato l’importanza di questo veicolo nella storia del marchio americano: “Quando il Ram 1500 TRX è stato presentato nel 2020, ha confermato la leadership di Ram in Nord America. Ora, siamo entusiasti di offrire questa edizione finale in omaggio al suo storico impatto”.

Tre esclusive colorazioni dedicate alla Final Edition

Il nuovo Ram 1500 TRX Final Edition non è solo potenza. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza di guida unica. La palette colori comprende otto tonalità, tre delle quali inedite: Delmonico Red, Night Edge Blue e Harvest Sunrise. Non mancano dettagli esclusivi, come cerchi in Satin Titanium, badge distintivi e interni raffinati, tra cui impunture Patina e inserti in fibra di carbonio 4×4.

Il propulsore Hemi, oltre a garantire prestazioni eccellenti, viene affiancato dal cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità, permettendo al veicolo di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi. Ma non si tratta solo di velocità e potenza.

L’equipaggiamento del nuovo 1500 TRX Final Edition include anche un impianto audio premium Harman Kardon, un display head-up e dei sedili elettrici regolabili in otto posizioni. La sicurezza non è stata trascurata, con funzionalità come il cruise control adattivo, il Lane Keep Assist e vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Dal quarto trimestre del 2023, gli appassionati potranno mettere le mani sul Ram 1500 TRX Final Edition 2024. Questo capolavoro, come tutte le creazioni del costruttore americano, sarà distribuito in Europa attraverso la rete ufficiale di Ram.