Hyundai Motor Group annuncia una riorganizzazione della sua divisione design

Hyundai Motor Group ha inaugurato la sua divisione Global Design, con l’intento di rafforzare le proprie competenze in termini di progettazione di veicoli completamente elettrici (Purpose-Built Vehicle – PBV), soluzioni di robotica e mobilità aerea avanzata (Advanced Air Mobility – AAM).

La nuova struttura è stata concepita per supportare il gruppo automobilistico sudcoreano nel mantenere una posizione di leadership nell’innovazione nel settore automobilistico. A capo della nuova divisione troviamo Luc Donckerwolke, che mantiene il suo ruolo di Chief Creative Officer (CCO) per il gruppo, assumendo contestualmente il titolo di Chief Design Officer (CDO).

In qualità di CCO, Donckerwolke è responsabile della direzione creativa del design per tutti i marchi appartenenti al colosso sudcoreano, inclusi i progetti futuristici nell’ambito della mobilità, dell’AAM e della robotica.

“Nei miei 32 anni di carriera come designer automobilistico, ho sempre creduto nel potere del lavoro di squadra. Il mio ruolo è quello di creare un ambiente che permetta ai designer di essere creativi e di guidare le trasformazioni. Sono convinto che la nuova organizzazione consentirà al gruppo di continuare a giocare un ruolo chiave nel delineare il futuro del settore automobilistico globale”, ha dichiarato il presidente del Gruppo Hyundai Motor.

La nuova divisione vede la guida di SangYup Lee e Karim Habib

La Hyundai Motor Group Global Design Division comprende la Hyundai & Genesis Global Design Technical Unit guidata da SangYup Lee e la Kia Global Design Technical Unit guidata da Karim Habib. Lee e Habib, che hanno contribuito a rafforzare il valore dei rispettivi brand attraverso il loro lavoro sul design, sono ora chiamati a dirigere i design delle due aziende, garantendo al contempo una differenziazione tra i due marchi.

Parallelamente a queste novità, è stato istituito il Genesis Design Center all’interno della Hyundai & Genesis Global Design Technical Unit, con lo scopo di promuovere la filosofia di design propria di ciascun marchio appartenente al Gruppo Hyundai (ovvero Hyundai, Kia e Genesis), contribuendo alla costruzione di una solida identità di brand.

Le filosofie di design dei tre marchi si basano su concetti diversi: Sensuous Sportiness per Hyundai, Opposites United per Kia e Athletic Elegance per Genesis.

All’interno di Hyundai Motor Group sono stati nominati nuovi responsabili per i centri di design: Simon Loasby è il nuovo capo dello Hyundai Design Center mentre Ilhun Yoon è stato nominato a capo del Genesis Design Center. Loasby ha precedentemente lavorato al design della gamma Ioniq di Hyundai e del marchio N mentre Yoon è noto per il suo lavoro sulla Genesis X Trilogy e sul design della gamma attuale di Genesis, nonché per la sua visione futura della casa sudcoreana.