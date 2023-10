Seat, Wayne Griffiths: ‘Abbiamo ottenuto risultati record nonostante le numerose sfide’

Seat S.A. ha registrato risultati finanziari record nei primi nove mesi del 2023, sostenuta dal notevole successo di Cupra e dall’aumento delle vendite e delle efficienze operative del brand spagnolo.

Con un profitto operativo di 501 milioni di euro, che rappresenta un incremento di 512 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un rendimento operativo sulle vendite del 4,6%, l’azienda ha segnato un’importante crescita. Questa dinamica positiva è ulteriormente evidenziata dal fatturato, che ha raggiunto l’ammontare record di 10,837 miliardi di euro.

Wayne Griffiths, CEO di Seat e Cupra, ha detto: “Nonostante le sfide come l’aumento dei costi delle materie prime, la scarsità di componenti e una concorrenza sempre più agguerrita, abbiamo ottenuto risultati record. Il nostro obiettivo va oltre. Miriamo a una maggiore redditività per garantire sostenibilità e investire nel futuro. Con Seat e Cupra come nostri marchi di punta, siamo sulla giusta strada. È essenziale mantenere questo slancio”.

David Powels, vicepresidente esecutivo Finanza e IT di Seat S.A., ha sottolineato l’importanza delle priorità strategiche, della gestione delle entrate e dell’efficienza nelle strutture dei costi per affrontare le sfide macroeconomiche previste per il 2024.

Il successo di Seat S.A. è principalmente attribuito all’aumento delle consegne, che ha visto un incremento del 34,2%, toccando 391.800 veicoli consegnati nei primi nove mesi del 2023. Cupra, da parte sua, ha registrato vendite record, contribuendo con 170.100 auto consegnate, un aumento del 55,1% rispetto all’anno precedente, consolidando la sua posizione tra i brand in più rapida crescita in Europa.

Ottimi risultati per Cupra

La Cupra Formentor si conferma come l’auto più venduta dell’azienda, con 91.900 unità immatricolate, seguita dalla Born con 32.300 esemplari. La Germania, il Regno Unito e la Spagna sono i mercati di riferimento per Cupra mentre l’espansione globale ha visto il brand consolidare la sua presenza in nazioni come Marocco, Egitto e Tunisia. Anche l’Australia sta diventando un mercato chiave, con oltre 2500 auto consegnate nel 2023.

Seat, parallelamente, ha visto la Seat Arona come modello di punta con 72.200 unità, seguita dalla Ibiza con 59.400 esemplari. I mercati principali del produttore spagnolo sono stati Spagna, Germania e Regno Unito.