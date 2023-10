Volkswagen T-Cross 2024: al via gli ordini in Europa da 23.250 €

Il mercato europeo è pronto ad accogliere il Volkswagen T-Cross 2024. Il costruttore tedesco lancia una versione migliorata, sia visivamente che tecnicamente, di questo popolare modello. Da non sottovalutare è il fatto che in soli tre anni, il T-Cross ha raggiunto vendite di circa 1,2 milioni di unità.

Il nuovo T-Cross sfoggia un design esterno più distintivo e affinato, integrato da fari a LED di serie e da nuovi gruppi ottici posteriori a LED. All’interno, l’auto propone un nuovo pannello strumenti di alta qualità e una generazione avanzata di sistemi di infotainment. Con un prezzo di partenza di 23.250 € in Germania, Volkswagen assicura che le consegne partiranno dal primo trimestre del 2024.

Tre motori a benzina disponibili

Il nuovo Volkswagen T-Cross sarà equipaggiato con tre motori turbo benzina della gamma TSI con potenze di 95 CV, 115 CV e 150 CV. La scelta si estende a quattro varianti di allestimento: T-Cross, Life, e le versioni top di gamma Style (elegante) ed R-Line (sportiva). Si aggiungono anche tre nuovi colori: Grape Yellow, Clear Blue Metallic e Kings Red Metallic.

Il T-Cross 2024 si distingue per un concept operativo collaudato, offrendo spazio per cinque persone e un bagagliaio estremamente adattabile. Con tutti i sedili occupati, offre una capacità di carico tra 385 e 455 litri. Questa può salire fino a 1281 litri con i sedili posteriori abbattuti.

È stata aumentata anche la capacità del gancio traino

VW ha aumentato significativamente il carico del gancio traino del suo SUV compatto, passando da 55 a 75 kg, rendendolo ideale per il trasporto di bici elettriche. Inoltre, è equipaggiato opzionalmente con il Travel Assist, che offre un miglior controllo del veicolo, e può eseguire operazioni di stop-and-go quando abbinato al DSG.

La versione base del Volkswagen T-Cross 2024 include nuove funzionalità come fari a LED, Digital Cockpit da 8 pollici e sistema di assistenza al parcheggio. La versione Life, con un prezzo di partenza di 25.150 € sempre in Germania, include cerchi in lega da 16” e integrazione di app smartphone. Le versioni top Style ed R-Line presentano avanzate funzionalità luminose a LED, cerchi in lega da 17” e un design distintivo. Entrambe sono alimentate dal motore TSI da 115 CV.