GTI Meeting: la prossima edizione si terrà a Wolfsburg dal 26 al 28 luglio

Tutti i fan di Volkswagen non vedono l’ora di incontrarsi in occasione di questo evento molto importante

Nel cuore dell’automobilismo tedesco, Wolfsburg si appresta a diventare il fulcro dell’universo GTI. L’iconico GTI Meeting, storica kermesse dedicata agli appassionati della sigla GTI di Volkswagen, troverà una nuova dimora nel prestigioso stadio VfL Wolfsburg dal 26 al 28 luglio 2024.

Non sarà solo un’occasione per ammirare le ultime creazioni del costruttore tedesco, ma anche per godere di spettacoli live, raduni dei club e molte altre attività esclusive, il tutto organizzato in sinergia con l’Autostadt.

Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per le Vendite, il Marketing e l’After Sales di Volkswagen, ha detto: “La leggenda del GTI Meeting è cresciuta nel corso dei decenni, tanto da diventare una vera e propria icona. È fondamentale per noi offrire alla comunità GTI una casa nuova e simbolica proprio qui a Wolfsburg, cuore pulsante della casa automobilistica tedesca”.

Le precedenti edizioni si sono svolte sulle rive del lago Wörthersee

GTI: un acronimo che da quasi 50 anni rappresenta sportività, passione e dinamismo. La sua comunità globale di appassionati non fa che espandersi, e questi fedeli seguaci del brand tedesco si ritrovano con costanza nei vari club, condividendo conoscenze e novità.

Sebbene dal 1982 il principale raduno GTI abbia trovato casa sulle rive del lago Wörthersee in Austria, le recenti decisioni del comune di Maria Wörth hanno portato a una discontinuità di questo storico appuntamento nel 2023. Tuttavia, VW non ha perso tempo: già nel 2017 e 2018, i raduni ufficiali GTI si erano tenuti alle porte dello stabilimento di Wolfsburg, paralleli all’evento austriaco.

Ora, con il prossimo grande GTI Meeting – fissato per l’ultimo weekend di luglio 2024, gli appassionati hanno tutto il tempo per prepararsi a un evento che promette di essere memorabile.