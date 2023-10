Porsche, Oliver Blume: ‘Le nostre auto sono richieste in tutto il mondo’

Porsche ha di nuovo dimostrato forza e resilienza nel mercato. A poco più di un anno dalla sua offerta pubblica iniziale (IPO) del 29 settembre 2022, il brand di Stoccarda ha riportato impressionanti dati finanziari per il terzo trimestre del 2023.

Nel corso dei primi nove mesi dell’anno, ha registrato un incremento sia del fatturato che del profitto operativo. Il fatturato è salito del 12,6% raggiungendo i 30,13 miliardi di euro, mentre il profitto operativo ha segnato una crescita del 9%, toccando i 5,50 miliardi di euro.

Lutz Meschke, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Consiglio per la Finanza e l’IT, ha detto: “Pur investendo ampiamente nel brand e nella tecnologia, abbiamo ottenuto risultati forti e un flusso di cassa solido. Beneficiamo di una domanda elevata, effetti positivi sul mix di prodotti e sui prezzi”.

È importante sottolineare che le consegne ai clienti sono cresciute del 9,6%, con 242.722 veicoli consegnati nei primi nove mesi del 2023. Oliver Blume, presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG, ha affermato: “I nostri veicoli sono fortemente richiesti a livello globale. Beneficiamo di una posizione solida nelle regioni chiave e abbiamo registrato una crescita sopra la media in Europa, Nord America e nei mercati emergenti. A differenza di altri produttori di lusso, traiamo vantaggio dagli effetti di scala all’interno del brand tedesco e dai vantaggi di costo grazie alla cooperazione con il Gruppo Volkswagen”.

La Porsche Taycan continua ad essere un vero successo

Un capitolo a parte merita la Porsche Taycan completamente elettrica. Le consegne della Taycan hanno registrato un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 27.885 unità. “La Taycan continua ad essere una storia di successo”, ha commentato Meschke. Nonostante le sfide macroeconomiche, la previsione di Porsche per l’anno finanziario corrente rimane positiva, con un ritorno operativo sulle vendite previsto tra il 17% e il 19%.

Nel 2023, il marchio di Stoccarda ha intensificato gli investimenti in tecnologie future, motorsport e attività per rafforzare il brand, non dimenticando i costi legati ai lanci dei prodotti. Si prevede che nel 2024 quattro nuovi modelli entreranno sul mercato.

Infine, la divisione dei servizi finanziari di Porsche ha visto una crescita continua nei primi nove mesi del 2023, con un fatturato di 2,52 miliardi di euro, sebbene vi sia stata una leggera contrazione del profitto operativo, principalmente dovuta all’aumento dei tassi di interesse e alle attività di rifinanziamento.