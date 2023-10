Opel, Florian Huettl: ‘Diamo priorità alle auto elettriche economiche’

Il futuro dell’automobilismo si tinge di elettrico, e Opel si pone al centro di questa rivoluzione. Secondo alcune dichiarazioni rilasciate a Motor1 Germania, che hanno avuto un’intensa discussione con il CEO Florian Huettl, il panorama automobilistico sta subendo una profonda trasformazione, e il brand di Stellantis è sicuramente in prima linea.

Opel si sta già affermando come una forza dominante nel mercato delle auto elettriche. A settembre, le vendite del costruttore tedesco hanno registrato un incremento del 14% su scala globale.

Il dato più rivelatore? La robusta crescita è stata spinta principalmente dai veicoli elettrici a batteria (BEV), con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente. Questa tendenza conferma l’impegno dell’azienda nella mobilità sostenibile, culminando nel recente annuncio di vendere esclusivamente auto elettriche in Europa entro il 2028.

Opel farà uso della nuova piattaforma STLA Medium

La trasformazione non si ferma qui però. Allineandosi con le strategie di Stellantis, Opel integrerà la nuova piattaforma STLA Medium nei suoi futuri modelli, seguendo le orme del Peugeot 3008. Ma il marchio tedesco non intende limitarsi a replicare, ma aspira ad innovare.

Uno degli aspetti più affascinanti è l’approccio di Opel verso l’accessibilità economica. Mentre la nuova Citroen e-C3 ha già dimostrato la viabilità delle auto elettriche sotto la soglia dei 25.000 €, Opel si sta impegnando attivamente per garantire un prezzo d’acquisto competitivo.

Huettl ha evidenziato come le opzioni di leasing, come la nuova Opel Corsa Electric disponibile a 169 € al mese in Germania, possano rendere la transizione all’elettrico ancora più accessibile.

Ispirazione dal passato per affrontare al meglio il futuro

Oltre alle innovazioni, la casa tedesca onora la propria ricca eredità. Mentre celebra 125 anni di produzione automobilistica, il marchio guarda al passato per ispirare il futuro. Elementi distintivi come il frontale della Manta A sono stati rielaborati in modelli contemporanei come la Corsa, l’Astra e il Mokka. E mentre le indiscrezioni aumentano sull’uso di nomi storici come Manta per i futuri SUV, Opel rimane decisa nel bilanciare la tradizione con la modernità.

Insomma, il produttore tedesco si muove con determinazione verso un futuro elettrico, ma non dimentica le proprie radici. Con una combinazione equilibrata tra innovazione e tradizione, Opel è destinata a rimanere un pilastro nel panorama automobilistico globale.