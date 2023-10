Stellantis rafforza il suo business dei veicoli elettrici con Leapmotor

Con una mossa strategica, Stellantis ha annunciato un importante investimento pari a circa 1,5 miliardi di euro per acquistare una quota significativa (20%) di Leapmotor. Questa operazione farà del gruppo italo-francese un azionista di rilievo nella start-up cinese.

Ciò che rende questo accordo particolarmente interessante è la creazione di Leapmotor International, una joint-venture con ripartizione delle quote 51:49, guidata dal colosso europeo. Questa JV avrà diritti esclusivi per la vendita, esportazione e fabbricazione dei prodotti Leapmotor fuori dalla Cina. L’avvio delle consegne è previsto per la seconda metà del 2024.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Le parole di Carlos Tavares, CEO di Stellantis, esprimono l’entusiasmo e la visione: “In Cina, le start-up di veicoli elettrici emergono con vigore. Gruppi come Leapmotor stanno definendo il futuro dei veicoli elettrici. Vediamo una grande opportunità di collaborare con loro, dato il loro spirito imprenditoriale e tecnologico che rispecchia il nostro. Questa partnership rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel mercato, e ringrazio Zhu Jiangming e i nostri team per aver reso possibile questa collaborazione”.

Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor, ha ribadito: “Grazie alle nostre capacità tecniche uniche, offriamo veicoli elettrici competitivi e di alta qualità. Con Stellantis al nostro fianco, siamo pronti ad innovare e a portare la nostra tecnologia ai mercati globali”.

Leapmotor non è una società qualunque: con una focalizzazione sul segmento medio-alto, ha già consegnato circa 111.000 NEV nel 2022, posizionandosi come primo produttore NEV in Cina. La loro tecnologia avanzata (come il Four-Leaf Clover) garantisce efficienza e innovazione.