RC Auto: parte offensiva legale dalle associazioni dei consumatori contro le compagnie

Dalle associazioni dei consumatori arriva un passo deciso e autorevole in difesa dei diritti dei cittadini legati all’RC Auto. Queste associazioni, tra cui spiccano Assoutenti, Adusbef, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, Ctcu e Movimento Consumatori, hanno presentato un esposto all’Antitrust contro le primarie compagnie di assicurazione presenti sul territorio italiano, tra cui Unipol, Sara, Generali, Linear, Allianz, Itas, Prima, Reale e Italiana Assicurazioni.

Il punto nodale riguarda le clausole vessatorie imposte dalle compagnie assicurative ai propri clienti, in particolare per quanto concerne le riparazioni dei veicoli. Queste pratiche violano le normative in vigore, che impediscono alle compagnie di designare specifici operatori per gli interventi di manutenzione e riparazione.

Le associazioni fanno riferimento alla Legge sulla Concorrenza del 2017, sottolineando come essa preveda la possibilità per l’assicurato di ottenere un risarcimento completo scegliendo liberamente la propria officina di fiducia. Nonostante ciò, molte compagnie assicurative, sfruttando clausole contrattuali illegittime, limitano la libertà di scelta dell’assicurato. Questa prassi è chiaramente in contrasto con le normative europee sulla concorrenza e la libertà d’impresa.

Oggi è in programma un’assemblea online

Recentemente, emendamenti al DDL Concorrenza hanno cercato di fermare queste prassi illecite. Tuttavia, secondo quanto riportato dalle associazioni, le lobby assicurative stanno tentando di bloccare questi emendamenti in sede parlamentare, a discapito dei consumatori e della libertà d’impresa.

Per affrontare la situazione, è stata convocata un’assemblea online per oggi alle 18:00, aperta a tutte le associazioni dei consumatori e rappresentanti del settore carrozzieri, agenti di assicurazione e periti assicurativi.

L’obiettivo è giungere a una proposta condivisa da presentare a Governo e Parlamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti degli assicurati già sancita nel 2017. In questo complesso scenario, è fondamentale essere informati e difendere i propri diritti, specialmente quando si tratta della propria assicurazione auto.