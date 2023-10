Maserati: Roland Staehler è il nuovo dirittore della regione D-A-CH

Con un’esperienza consolidata nel settore automobilistico e un curriculum di alto livello, Roland Staehler è la nuova scelta di Maserati per guidare le sue operazioni nella regione D-A-CH, che comprende Germania, Austria e Svizzera.

Questo passaggio strategico è una chiara dimostrazione dell’impegno della casa automobilistica modenese nel rafforzare la sua presenza e le sue attività commerciali in queste aree chiave, assicurando ai propri clienti un servizio di qualità e un’esperienza di guida di prim’ordine.

Staehler, che vanta oltre 20 anni di esperienza nell’ambito delle vendite, del marketing e nel gestire rapporti con la clientela per marchi premium, assume il ruolo lasciato da Domenico La Marte, ora destinato a nuove sfide all’interno del brand di Stellantis.

Prima di questa nomina, Roland Staehler ha ricoperto posizioni di spicco in diverse aziende automobilistiche e non. Ha guidato come CEO la filiale olandese di Smart Europe GmbH fino allo scorso settembre.

Nel 2021, Staehler ha detto addio alle sue posizioni di country manager presso Jaguar Land Rover e Bentley Indonesia, dove aveva lavorato dal 2015. Il suo background include anche ruoli di rilievo in Karcher Indonesia a partire dal 2013 e posizioni chiave presso Mercedes Indonesia tra il 2003 e il 2011. Maserati beneficerà sicuramente della sua vasta esperienza, iniziata nel 2000 con DaimlerChrysler AG.