Ford: Kumar Galhotra è il nuovo Chief Operating Officer

Ford ha annunciato nelle scorse ore la nomina di Kumar Galhotra come Chief Operating Officer. Questa posizione, molto importante nel vertice del costruttore americano, era rimasta vuota da quando, nel 2020, Jim Farley aveva assunto la carica di CEO.

Galhotra, prima di quest’ultimo incarico, si era distinto come presidente di Ford Blue e, ancora prima, aveva esercitato un ruolo chiave nella leadership della casa automobilistica americana in Nord America. Durante il suo mandato come presidente, Galhotra ha mostrato competenza e visione, occupandosi di tutte le sfaccettature delle attività del produttore americano nella regione.

In qualità di COO, ora Kumar Galhotra avrà il compito di guidare il sistema industriale globale dell’Ovale Blu. Ciò copre vasti settori, inclusi lo sviluppo del prodotto, la pianificazione del ciclo, la gestione della catena di fornitura e la produzione.

Ha iniziato la sua carriera proprio in Ford nel lontano 1988

Con una missione chiara e diretta affidata da Farley, Galhotra dovrà assicurarsi che Ford produca veicoli eccezionali, mantenendo al contempo un equilibrio tra la massima qualità e la riduzione di costi e complessità. Tale ascesa non sorprende. Galhotra, con una laurea in ingegneria meccanica presso l’Università del Michigan e avendo iniziato la sua carriera in Ford nel lontano 1988, ha dimostrato costantemente competenza e dedizione.

Nel corso degli anni, ha assunto diversi ruoli di leadership, dallo sviluppo e dalla strategia di prodotto all’introduzione del Ford Ranger in Sud America. Ha anche diretto l’engineering per modelli iconici come l’Escape e ha presieduto lo sviluppo della versione global del pick-up Ranger.

Una menzione particolare va al suo periodo tra il 2005 e il 2008 presso il quartier generale di Mazda a Hiroshima (Giappone). Qui, Galhotra ha brillato nella gestione del programma e nella pianificazione dei prodotti a livello mondiale.