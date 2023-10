Suzuki parteciperà alla Dakar 2024 con il prototipo a idrogeno HySE-X1

In un’era dominata dalla ricerca di soluzioni sostenibili, Suzuki emerge con una visione chiara e ambiziosa. La casa automobilistica nipponica non si limita solo alle auto e alle moto tradizionali, ma esplora con entusiasmo il panorama completo della mobilità, dall’innovazione nello spazio aereo e spaziale fino alla produzione di biometano in India.

Le fondamenta della strategia di mobilità futura dell’azienda sono costituite da cinque pilastri. Questi elementi chiave, centrati sulle esigenze del cliente, comprendono l’elettrificazione, i biocarburanti, il riutilizzo delle batterie, il sostegno a start-up innovative e l’investimento strategico nell’idrogeno.

È proprio quest’ultimo, l’idrogeno, che segna una svolta significativa. Suzuki è parte integrante del consorzio HySE assieme a Kawasaki, Honda, Yamaha e Toyota. Questa collaborazione ha portato alla nascita dell’HySE-X1, un prototipo a idrogeno che ha l’obiettivo di rivoluzionare il settore.

HySE, acronimo di Hydrogen Small Mobility & Engine Technology, punta in alto: l’HySE-X1 parteciperà alla Mission 1000 Challenge della Dakar 2024. Questo evento, previsto dal 5 al 19 gennaio 2024 in Arabia Saudita, rappresenta un banco di prova senza pari, spingendo i veicoli al limite nelle condizioni ambientali più difficili. Partecipare a questa sfida offre una possibilità unica di testare e dimostrare le capacità del veicolo a idrogeno in tali circostanze.

Il Programma Dakar Future ha introdotto la categoria Missione 1000 per incentivare i produttori a esplorare nuove tecnologie di propulsione a zero emissioni. L’obiettivo? Accelerare lo sviluppo di motori a idrogeno, ibridi elettrici e biocarburanti.

HySE-X1 vanta un motore a idrogeno sviluppato internamente

Il prototipo HySE-X1 si distingue. Oltre a essere alimentato da un motore a idrogeno sviluppato da HySE, è costruito su un telaio fornito da Overdrive Racing, con una configurazione ottimizzata per accogliere il serbatoio di idrogeno e il sistema di alimentazione. La manutenzione e il rifornimento durante l’evento saranno gestiti da Overdrive Racing, consolidando una collaborazione fondamentale per il successo del prototipo di veicolo a idrogeno.

Ma la visione di HySE va oltre la Dakar 2024. Al Japan Mobility Show 2023 di Tokyo sarà esposto un mockup dell’X1. Kenji Komatsu, presidente di HySE, ha detto: “La partecipazione al Rally Dakar, un evento con una storia ricca, ci permette di condividere i frutti delle nostre ricerche in maniera comprensibile. Questa esperienza ci darà la possibilità di affinare la nostra tecnologia, individuare e risolvere potenziali problemi. Il nostro obiettivo? Accelerare l’adozione dell’idrogeno nella mobilità quotidiana”.

Specifiche tecniche HySE-X1