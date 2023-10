Nissan sarà membro ufficiale dell’ACEA dal 2024

Nissan ha deciso di rafforzare ulteriormente il suo impegno in Europa. Ha confermato che, dal 1° gennaio 2024, sarà membro ufficiale dell’ACEA, la European Automobile Manufacturers’ Association.

La casa automobilistica nipponica, fondata negli anni ‘30, vanta una storia prestigiosa e ricca di successi. Con una vasta gamma di modelli e tipologie di veicoli, ha dimostrato nel corso degli anni la sua maestria nella produzione automobilistica.

È importante sottolineare che il marchio giapponese ha sempre mostrato un forte legame con l’Europa. Questo si evidenzia non solo dalla presenza di stabilimenti produttivi in Spagna e nel Regno Unito, ma anche da centri di ricerca e sviluppo situati in Germania, Spagna e Regno Unito. Il quartier generale europeo di Nissan, infatti, si trova in Francia.

Le dichiarazioni di Sigrid de Vries e Guillaume Cartier

Sigrid de Vries, direttore generale dell’ACEA, ha dichiarato: “Accogliamo con grande soddisfazione Nissan nel nostro rango. L’ingresso di Nissan rafforzerà significativamente la voce collettiva dell’industria automobilistica europea in un momento tanto cruciale per il nostro settore”.

Sottolineando l’impegno decennale del produttore giapponese nell’ambito delle attività ACEA, Guillaume Cartier – presidente di Nissan AMIEO – ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di diventare membri ufficiali dell’ACEA. Aspiriamo a una collaborazione sempre più stretta con i nostri partner nel mercato europeo automobilistico, con l’obiettivo di raggiungere una completa elettrificazione e neutralità carbonica”.

L’ingresso di Nissan nell’associazione non solo testimonia l’importanza del marchio giapponese nel panorama europeo, ma preannuncia anche una futura collaborazione fruttuosa per l’intero settore automobilistico del Vecchio Continente.