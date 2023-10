DS Automobiles: nelle sue auto arriva ChatGPT

È disponibile anche in Italia e supporta la lingua italiana

DS Automobiles spicca nel settore automobilistico grazie a una novità significativa: l’adozione di ChatGPT nel suo DS Iris System. Questa tecnologia, nota per la sua capacità di interagire in modo fluido grazie ai suoi avanzati modelli linguistici, si pone ora al servizio degli automobilisti, elevando l’esperienza di viaggio a livelli rivoluzionari.

In particolare, le DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 dotate di DS Iris System permettono un dialogo diretto con questa intelligenza artificiale. Immaginate: durante un viaggio a Bordeaux, chiedi suggerimenti sui punti di interesse culturale o artistico. O magari, siete curiosi delle opere più prestigiose conservate al Museo del Louvre. ChatGPT, attraverso il riconoscimento vocale Iris, vi accompagnerà in queste e molte altre richieste, divenendo un vero e proprio assistente di viaggio digitale.

L’attivazione del servizio è intuitiva. Basta pronunciare “OK Iris” o premere un pulsante sul volante. La sicurezza, come sempre, è al primo posto. Il conducente può interagire con ChatGPT senza distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante.

Le dichiarazioni di François e Bonnefont

Olivier François, direttore di DS Automobiles, ha evidenziato la mission che guida l’azienda: “Offrire ai clienti un’esperienza unica a bordo. Con l’integrazione di ChatGPT nel settore automotive, stiamo mettendo a disposizione un’intelligenza artificiale reattiva, coinvolgente e intuitiva. È una rivoluzione high-tech che rappresenta una delle trasformazioni sociali più rilevanti del XXI secolo”.

Lo Chief Software Officer di Stellantis Yves Bonnefont ha aggiunto: “ChatGPT sta ridisegnando i confini dell’interazione IA. La sua implementazione rappresenta uno degli impieghi più impressionanti di intelligenza artificiale dell’ultimo anno a livello mondiale. Da quando è diventato accessibile, abbiamo intravisto il suo potenziale e ora siamo orgogliosi di essere pionieri in Europa nell’offrire questa innovazione”.

Inoltre, il brand di Stellantis ha avviato una fase pilota denominata SoundHound AI powered by ChatGPT con l’intento di analizzare l’esperienza cliente delle prime 20.000 interazioni. Da sottolineare: chi sottoscrive un abbonamento tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024 avrà l’integrazione di ChatGPT nel DS Iris System senza costi aggiuntivi per sei mesi. Questo servizio è operativo in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, supportando la lingua di ciascun paese.