Stellantis annuncia un importante cambiamento in America Latina

Stellantis ha annunciato una svolta significativa nel suo team direzionale. Da oggi, Herlander Zola – precedentemente vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America e responsabile commerciale di Fiat Brasile, estenderà le sue competenze diventando anche vicepresidente senior commerciale per Jeep Brasile e Ram Brasile.

Zola non è nuovo nel gruppo automobilistico italo-francese. È entrato a far parte dell’azienda nel 2017 come direttore di Fiat America Latina. L’anno successivo, nel 2018, ha assunto una responsabilità ancora maggiore prendendo le redini delle operazioni commerciali del marchio in Brasile.

Con un passato ricco di incarichi di alto livello nel settore automobilistico, Herlander Zola vanta anche un solido background accademico: è specializzato in marketing, vendite e servizio ottenuto presso USCS e ha un MBA in Marketing dalla prestigiosa Fundação Getúlio Vargas.

Parallelamente a questo importante cambiamento, Everton Kurdejak ha deciso di lasciare Stellantis. Kurdejak ricopriva il ruolo di vicepresidente senior commerciale per Jeep, Dodge, Ram e Chrysler in Brasile. La sua decisione è mossa dalla volontà di dedicarsi a nuovi progetti professionali.

Il commento di Antonio Filosa

Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America, ha commentato la partenza di Kurdejak: “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per l’impegno e la dedizione di Everton Kurdejak a favore di Jeep e Ram. Auguro a lui ogni successo nei suoi prossimi impegni”.

Filosa ha anche ribadito la sua fiducia nel contributo decisivo di Zola, affermando: “Sono convinto che Herlander Zola continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel successo crescente dei nostri marchi, proprio come ha fatto con Fiat e Abarth”.