Toyota annuncia alcuni cambiamenti importanti in Italia

Il brand giapponese adesso si prepara per una nuova offensiva in Italia

All’interno del panorama automobilistico italiano, Toyota Motor Italia (TMI) emerge con determinazione. La casa automobilistica nipponica, nella sua inarrestabile marcia verso l’eccellenza, ha recentemente implementato cambiamenti importanti al vertice direttivo per continuare a crescere e valorizzare il suo capitale umano.

Mariano Autuori, con un passato significativo all’interno della casa automobilistica, assumerà – a partire dal 1° novembre – un ruolo fondamentale nella direzione commerciale: Sales and Value Chain Operations.

Dopo aver brillantemente diretto il reparto marketing e aver segnato il lancio di veicoli iconici come la Yaris di nuova generazione e il recente C-HR, Autuori ha anche dato vita a un insieme di vantaggi per i clienti, battezzato come Toyota WeHybrid, distinguendosi nel mercato italiano.

Dall’altro lato, Christian Mohorovicich – con un’esperienza consolidata nel settore – prenderà le redini della direzione marketing. Mohorovicich, forte di un background nelle Sales Operations sia a livello europeo che in Italia, ha dimostrato la sua competenza grazie a un’interazione proattiva con la rete di vendita e i clienti aziendali.

I suoi sforzi hanno contribuito a cementare la posizione di Toyota nel mercato italiano, culminando in un terzo posto e una quota di mercato pari al 7% registrati nel 2022. Queste scelte direttive rivelano l’incessante impegno di Toyota Motor Italia nel garantire un’evoluzione solida e coerente, puntando sempre all’elevazione delle competenze per raggiungere obiettivi di business sempre più ambiziosi. In Italia, il marchio giapponese è determinato a mantenere la sua reputazione di leader nel settore automobilistico.