Nissan Hyper Punk: debutta il quarto modello della serie di concept [FOTO]

Nissan ha svelato l’ultimo membro della sua gamma di concept car: il Nissan Hyper Punk. Questo gioiello della tecnologia è pronto per la sua prima apparizione fisica il 25 ottobre in occasione del Japan Mobility Show 2023 (26 ottobre – 5 novembre).

Fino al 25 ottobre, i cittadini di Tokyo avranno l’opportunità di ammirare, grazie al billboard digitale 3D Cross Shinjuku Vision situato nel distretto di Shinjuku, la serie completa dei veicoli elettrici: Hyper Urban, Hyper Adventure, Hyper Tourer e, naturalmente, Hyper Punk.

Dallo stesso giorno, inoltre, gli appassionati di gaming potranno esplorare queste vetture in Fortnite sotto il nome “Electrify the World”, garantendo una nuova dimensione d’interazione con queste vetture davvero uniche. Il Nissan Hyper Punk si caratterizza per il suo design funzionale ed elegante, configurandosi come un crossover compatto elettrico pensato per creatori di contenuti, influencer, artisti e chiunque sia al passo con le ultime tendenze e l’innovazione.

Incarna la connessione tra mondo virtuale e reale, ispirando all’espressione personale in ogni contesto. Il suo sistema V2X assicura che gli utenti possano utilizzare e ricaricare i loro dispositivi in qualsiasi momento e luogo, e condividere l’energia del veicolo con la comunità locale.

Dispone di telecamere di bordo in grado di catturare i paesaggi circostanti

All’interno, dettagli ispirati all’origami riflettono l’eleganza nipponica, fondendo l’arte digitale e tradizionale. Le telecamere di bordo, ad esempio, possono catturare i paesaggi circostanti e, grazie all’intelligenza artificiale (AI), trasformarli in scenari in stile manga o pattern grafici, a seconda delle preferenze del proprietario, che vengono poi proiettati su un triplo display collocato attorno al conducente.

Pensata come uno studio creativo mobile, l’abitacolo dell’Hyper Punk offre connettività Internet continua e la possibilità di collegarsi ai dispositivi degli occupanti. Grazie all’AI e ai biosensori integrati nei poggiatesta, l’EV è in grado di rilevare l’umore del conducente e scegliere automaticamente musica e illuminazione, stimolando così energia e creatività.

È ideale sia per la guida cittadina che per l’off-road

Esternamente, la nuova concept car si distingue per le sue superfici multi-faccettate e poligonali. La vernice argentata cambia tonalità in base all’angolazione e alla sorgente luminosa, rappresentando un design audace e potente, lontano dalle tendenze minimaliste, che sottolinea l’approccio progressista del costruttore nipponico nel presentare nuove tecnologie e design.

Il design stabile, con sbalzi corti e grandi cerchi da 23”, rende questa concept car ideale sia per la guida cittadina che in off-road. I fari, i fanali e i dettagli distintivi sottolineano le forme poligonali, accentuando ulteriormente l’unicità del Nissan Hyper Punk.