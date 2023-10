Stellantis non parteciperà al CES 2024 di Las Vegas

Stellantis ha annunciato una mossa decisiva in risposta alle crescenti tensioni con la UAW (United Automobile Workers – un sindacato americano che rappresenta i lavoratori negli Stati Uniti, a Porto Rico e in Canada).

A fronte degli elevati costi generati dagli scioperi UAW, la decisione è stata quella di revocare la propria presenza al CES 2024, l’evento tecnologico di punta previsto a Las Vegas a gennaio 2024. Questa azione rientra nel quadro delle misure adottate per proteggere gli interessi finanziari e il capitale dell’azienda in questi tempi turbolenti.

Va sottolineato che, nonostante la decisione di ritirarsi dal Consumer Electronics Show 2024, il colosso europeo non ha smesso di mostrare la sua evoluzione come leader nel campo tecnologico per la mobilità. Anzi, è in piena trasformazione, esplorando altre modalità per affermare la sua presenza e innovazione nel settore.

Prosegue l’attuazione del piano Dare Forward 2030

Il suo piano strategico Dare Forward 2030 mette in primo piano l’importanza di creare valore per tutte le parti interessate: dai clienti ai dipendenti, fino agli investitori. In questo delicato contesto di negoziazioni negli Stati Uniti, il team di leadership di Stellantis ha chiaro che la salvaguardia dei fondamentali aziendali e la protezione del futuro dell’azienda sono di importanza cruciale.

Concludendo, Stellantis rimane irremovibile nel suo impegno a offrire prodotti di qualità, garantire libertà di mobilità e non essere superata da alcuna concorrenza quando si tratta di creare valore per i suoi stakeholder.