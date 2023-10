Mister-Auto: Jean-Michel Booh-Begue è il nuovo COO

Mister-Auto, brand di Stellantis e affermato venditore online di ricambi, accessori per auto e pneumatici, si imbarca in un’importante evoluzione a livello dirigenziale. Dal 1° ottobre, Jean-Michel Booh-Begue, veterano dell’aftermarket automobilistico con oltre due decenni di esperienza, prende le redini come Chief Operating Officer, succedendo a Loïc Brasset che si sposterà verso nuove responsabilità all’interno del gruppo automobilistico italo-francese.

L’azienda ha negli anni confermato la sua ambizione a elevare costantemente il proprio valore per la clientela sia privata che professionale. Oggi, vanta un impressionante catalogo di 1,8 milioni di prodotti, un incremento notevole rispetto al milione registrato nel 2022, garantendo una copertura completa per un vasto range di veicoli.

Ha lavorato già all’interno di Stellantis

Booh-Begue non è certo un neofita in questo ambiente. Dal 2017, ha tenuto le redini della Purchasing & Marketing Vice Presidency nella business unit di Stellantis dedicata al mercato libero dei ricambi.

Ha giocato un ruolo molto importante nell’espansione e nel successo dei marchi privati Eurorepar e bproauto, oltre all’arricchimento delle linee di pneumatici e all’estensione della rete di fornitori. La sua visione strategica, la profonda conoscenza del settore e le abilità di leadership sono destinate a spingere il marchio di Stellantis a nuove vette, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030.

Rispondendo alle esigenze dei professionisti del settore, Mister-Auto ha rafforzato la sua offerta con servizi inediti. Da segnalare la consegna 24 ore su 24, la facilità dei resi e l’introduzione di pagamenti flessibili. Il brand di Stellantis mira a coprire il 20% delle vendite al segmento degli autoriparatori entro il 2024, un raddoppio rispetto al 10% del 2022.

Sylvie Layec, Senior Vice President di Stellantis per Global Parts & Services, Sales & Marketing e attuale presidente di Mister-Auto, ha esaltato la scelta di Jean-Michel Booh-Begue: “La sua nomina rappresenta un segnale forte della nostra risoluta intenzione di potenziare ulteriormente l’offerta di Mister-Auto, a beneficio sia dei consumatori individuali che dei professionisti del settore”.