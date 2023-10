Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos: ‘Non sarebbe una sorpresa il lancio di un MPV’

Alfa Romeo si prepara a fare una mossa audace e potenzialmente vincente nel mercato delle auto di lusso. Alejandro Mesonero-Romanos, mente creativa dietro al Biscione, in una recente intervista con Autocar, ha lasciato intendere una possibile espansione nel segmento degli MPV (Multi-Purpose Vehicle) di lusso.

Mentre la conversazione si concentrava inizialmente sulla novità della nuova ed esclusiva 33 Stradale, il capo designer del brand milanese ha deviato sul passato commerciale di Alfa Romeo, ricordando con affetto l’Autotutto/Romeo.

“Era magnifico”, ha commentato Mesonero-Romanos, lasciando intendere che un ritorno di un modello simile potrebbe non essere pura fantasia. E, dato il rinnovato interesse per i minivan, in particolare in Cina dove sono visti come un lusso per lo spazio che offrono, non sarebbe affatto un’idea folle.

Non dimentichiamoci che case automobilistiche di rilievo come Volvo, Volkswagen, Mercedes e Hyundai hanno già introdotto o stanno pianificando di introdurre dei propri MPV. Persino Lexus sta preparando il lancio europeo del suo lussuoso Lexus LM. Nel frattempo, giganti cinesi come BYD, Geely e SAIC Motor stanno esplorando questo segmento con dei propri modelli.

Alfa Romeo è stata già presente in questo segmento in passato

Alfa Romeo non è nuova in questo mercato. Tra il 1954 e il 1983, ha presentato il Promiscuo, una versione passeggeri del suo furgone, che detiene ancora il record come veicolo più venduto del brand di Stellantis, come sottolineato da Jean-Philippe Imparato – CEO di Alfa Romeo.

Se il produttore milanese decidesse di tornare in questo segmento, è improbabile che opterebbe per una semplice rivisitazione dell’Opel Vivaro. Più realisticamente, baserebbe il suo MPV sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, dotandolo di tutti i lussuosi dettagli e garantendo una guida dinamica.

Con l’obiettivo di espandere la sua presenza oltre l’Europa, un Alfa Romeo MPV dedicato al mercato cinese potrebbe essere la mossa giusta per l’azienda, accompagnato dal prossimo SUV di grandi dimensioni previsto per il 2027.