Mercedes Classe E All-Terrain: la nuova generazione debutta in Europa

La nuova Mercedes Classe E All-Terrain arriva in Europa con autorità e prestanza. Ecco cosa c’è da sapere su questo gioiello prodotto dal marchio tedesco.

La Stella a tre punte ha introdotto la nuova Classe E All-Terrain come il terzo pilastro della gamma Classe E, dopo la berlina e la station wagon. Dotata di trazione integrale 4Matic di serie e di una maggiore altezza da terra (addirittura 46 mm superiore alla sw, anche a pieno carico), la nuova vettura della casa automobilistica tedesca è perfettamente preparata per affrontare leggere sfide off-road, come strade di campagna.

Non solo. Mercedes ha dotato la nuova Classe E All-Terrain con le sospensioni AirMatic e una modalità di guida off-road dedicata, entrambe di serie. Un plus indiscutibile per gli amanti del fuoristrada è il display off-road e la funzione “transparent bonnet” che, grazie alla telecamera a 360°, propone una visione virtuale della strada sotto il veicolo, rendendo evidenti ostacoli come grossi sassi o buche profonde.

La gamma parte da 74.077,50 €

Il design deciso ed incisivo della Mercedes Classe E All-Terrain 2024 è immediatamente riconoscibile. Elementi off-road distintivi come paraurti speciali e protezioni ottiche lucide anteriori e posteriori ne definiscono l’essenza. Gli inserti distintivi, come la griglia radiatore in grigio scuro opaco e le modanature dei passaruota, sottolineano ulteriormente il suo carattere.

Al debutto sul mercato europeo, i potenziali clienti avranno l’opzione di scegliere tra modelli diesel, benzina e, in anteprima assoluta, anche ibrido plug-in. L’ingresso nel mercato sarà fissato per il primo trimestre del 2024, con un prezzo di partenza di 74.077,50 € per la E 220 d 4Matic.

È possibile accedere a numerose app grazie al Mercedes me Store

Ma le novità non si fermano qui. Rispetto alla generazione precedente, il costruttore tedesco ha ampliato notevolmente l’equipaggiamento di serie dell’auto. Sul mercato tedesco, per esempio, ci si può aspettare finiture metalliche, maniglie delle portiere a filo e funzionalità come Keyless-Go e Active Distance Assist Distronic.

Tra le altre dotazioni, l’illuminazione a LED, i display centrali da 12.3 e 14.4 pollici e i sedili riscaldabili per conducente e passeggero anteriore. Il sistema di infotainment MBUX integra numerose app dal Mercedes me Store e permette anche di partecipare a videoconferenze grazie alla videocamera opzionale.

Un ulteriore passo in avanti nella strategia produttiva è la possibilità di personalizzare la propria Mercedes Classe E All-Terrain attraverso il Mercedes me Store, permettendo l’attivazione di funzionalità supplementari grazie alla tecnologia OTA. Questo offre ai clienti una flessibilità senza precedenti, potendo adattare l’equipaggiamento alle proprie preferenze anche dopo l’acquisto, sia tramite acquisto diretto sia con sottoscrizione.