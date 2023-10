Renault, Luca de Meo: ‘Diventeremo completamente elettrici entro il 2030’

Luca de Meo, CEO di Renault e presidente e CEO di ACEA (European Automobile Manufacturers’​ Association), ha manifestato un chiaro intento durante il convegno Quattroruote Next a Milano: rendere la casa automobilistica francese completamente elettrica entro il 2030.

Tuttavia, per Dacia e alcune altre filiali internazionali, de Meo ha in serbo un piano B, che prevede l’implementazione di veicoli ibridi. “In Europa, seguiremo le regole stabilite”, ha sottolineato il top manager italiano.

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Meloni, ha però una visione differente. Pur riconoscendo l’importanza dell’elettrificazione nel settore automobilistico, Salvini sostiene che una transizione esclusivamente elettrica potrebbe rappresentare una decisione economicamente, socialmente e industrialmente avventata per l’Italia.

Per lui, basarsi solo sull’elettrico significherebbe mettere il nostro Paese in una posizione svantaggiata rispetto ad altre nazioni. “Abbandonare i combustibili fossili nel breve termine è un’utopia”, ha precisato Salvini.

È necessario creare una strategia per fronteggiare la Cina

Ma c’è un altro elemento in gioco in questo discorso: la Cina. Anche se il politico milanese non l’ha citata esplicitamente, Luca de Meo ha evidenziato che il gigante asiatico è ormai un protagonista dominante nel settore automobilistico, tanto in termini di produzione quanto di innovazione.

“Dobbiamo combattere per mantenere la capacità produttiva e le attività di ricerca e sviluppo in Europa”, ha esortato il CEO di Renault, sottolineando la crescente rivalità con la Cina. “L’Europa deve sviluppare una strategia per competere alla pari con Stati Uniti e Cina, garantendo al contempo una transizione fluida per l’industria automobilistica europea”, ha il dirigente.

Questo dibattito sottolinea l’importanza di bilanciare le esigenze ambientali con quelle economiche e industriali, in un momento cruciale per il produttore francese e per l’intero settore automotive.