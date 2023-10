Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé: arriva in Italia la nuova formula di noleggio flessibile

Skoda dimostra un profondo impegno verso il mercato italiano con particolare attenzione alle necessità del cliente. Per coloro che desiderano avvicinarsi all’esperienza di guida 100% elettrica, la filiale italiana ha lanciato la nuova formula Clever Change, un innovativo programma di noleggio dedicato ai SUV elettrici Enyaq ed Enyaq Coupé.

Una delle barriere principali nell’adozione di EV risiede nella mancanza di familiarità con questi mezzi. Molti clienti, infatti, sono frenati da pregiudizi o semplice inesperienza. È qui che entra in gioco Clever Change.

Questa formula consente di noleggiare uno dei due modelli del marchio ceco per un periodo di 24 mesi, offrendo la flessibilità di rescindere il contratto senza costi aggiuntivi dal sesto mese, a condizione che si stipuli un contratto Clever Value per un’altra Skoda.

L’iniziativa è valida fino al 31 ottobre

Nello specifico:

Durata del noleggio: 24 mesi con opzioni di percorrenza annua di 10.000, 15.000 o 20.000 km .

. Estinzione anticipata: possibilità di terminare il contratto gratuitamente dopo sei mesi, a patto di optare per un altro modello Skoda attraverso un accordo finanziario, escludendo un nuovo contratto Clever Change.

Servizi inclusi: immatricolazione, messa su strada, RCA, protezione furto e incendio, copertura danni, assistenza stradale e manutenzione completa.

Periodo promozionale: contratti firmati entro il 31 ottobre 2023.

Per quei clienti fermamente intenzionati ad acquistare uno Skoda Enyaq attraverso la formula Clever Value, Skoda Italia – in collaborazione con le concessionarie aderenti – offre supporti interessanti in questo mese. La proposta del brand del Gruppo Volkswagen sottolinea l’importanza della transizione verso la mobilità elettrica in Italia e il suo costante impegno nell’offrire soluzioni al passo con i tempi e le esigenze dei consumatori.