Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis: la lussuosa vettura ispirata all’eclissi solare

Nel mondo dell’automobilismo di lusso, ci sono pochi marchi che riescono ad incarnare la raffinatezza e l’eccellenza di Rolls-Royce. Con il debutto della nuova Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis, il marchio premium celebra il meraviglioso fenomeno dell’eclissi solare, un evento celeste che vede la Luna oscurare completamente il Sole, creando un gioco di luce ed ombra mozzafiato.

La casa automobilistica di lusso ha scelto di lanciare questa serie limitata, composta da soli 25 esemplari, in concomitanza con l’eclissi solare annuale visibile in alcune zone dell’emisfero occidentale il 14 ottobre. Queste unità non sono semplici vetture, ma vere e proprie opere d’arte.

Esterno: oscurità dorata

La magia dell’eclissi solare si riflette nell’elegante colorazione esterna Lyrical Copper. Questa finitura Bespoke, creativa e unica nel suo genere, utilizza un pigmento di rame in polvere che rivela la sua vera intensità quando colpito dalla luce, creando un’iridescenza drammatica e ricca di sfumature. Tocchi di Mandarin decorano sia gli inserti sotto la Pantheon Grille che le pinze freno, evocando l’intensità della luce solare durante l’eclissi.

Uno degli elementi distintivi della nuova Black Badge Ghost Ékleipsis è l’innovativo Starlight Headliner. Questo sofisticato tetto illuminato offre un’animazione che simula l’eclissi solare, con 940 stelle che rappresentano la corona luminosa attorno alla silhouette lunare, circondata da altre 192 stelle, visibili solo durante un’eclissi totale. Questo spettacolo dura esattamente 7 minuti e 31 secondi, la durata massima di un’eclissi solare.

Cruscotto illuminato e orologio Anello di Diamante

Il cruscotto illuminato della Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis sfoggia 1846 stelle laser, simboleggiando le fasi di un’eclissi totale. Questo dettaglio, abbinato all’orologio che presenta un diamante da 0,5 carati, evoca l’effetto Anello di Diamante dell’eclissi, unendo tecnologia e lusso in un mix perfetto.

L’esperienza di un’eclissi non si limita all’esterno. All’interno dell’esclusiva vettura, i sedili bicolore con lavorazione perforata unica rievocano il momento dell’eclissi totale. La pelle Mandarin viene sfumata in nero e poi perforata, rivelando il colore sottostante in un gioco visivo di straordinaria profondità.

Ogni dettaglio della Rolls-Royce Black Badge Ghost Ékleipsis riflette la maestria del brand di lusso britannico. Tutti i 25 esemplari sono già stati assegnati a clienti in tutto il mondo.