Renault: Jérôme Gouet nominato direttore acquisti

Renault ha annunciato una svolta nella sua direzione. A partire dal 1° novembre, Jérôme Gouet assumerà il ruolo di direttore acquisti per le piattaforme A, C, D, veicoli commerciali e per il produttore francese, succedendo a Jana Striezel. Con questa nomina, Gouet si unisce anche al comitato di direzione dell’azienda.

Un veterano nel settore automobilistico, Jérôme Gouet vanta un’esperienza notevole. Laureato in Ingegneria presso l’Institut National Polytechnique de Grenoble e con un Master in Management e Amministrazione Aziendale dalla IAE Paris Sorbonne Business School, ha dedicato oltre 25 anni al settore acquisti del costruttore francese sia in Europa che a livello internazionale.

Ha iniziato la sua carriera in Renault nel 1998

Il suo percorso all’interno del brand francese è stato segnato da diverse tappe significative: ha rivestito ruoli chiave come Manager Acquisti in America Latina nel 1998, SAM Materie Prime Plastiche nel 2003 e Cockpit Module nel 2006. Nel 2010, è stato promosso a Supplier Account Officer, definendo la strategia Acquisti per le sedi dell’Alleanza.

Ma non si ferma qui la carriera di Gouet. Nel 2012, ha preso le redini come direttore acquisti di 2ASDU, focalizzandosi sullo sviluppo di veicoli del segmento A in India. La sua direzione ha visto la nascita della Renault Kwid in India e America Latina.

Poi, nel 2015, ha integrato l’Alliance Purchasing Organization come Alliance Global Director, specializzandosi in Body & Electrical Parts e giocando un ruolo cruciale nell’elettrificazione del marchio francese.

Dal punto di vista gerarchico, Gouet risponderà a François Provost, capo della direzione Acquisti, Partnership e Affari Pubblici del Gruppo Renault, e parallelamente, avrà un collegamento funzionale con Fabrice Cambolive, l’attuale CEO della casa francese.

Con queste modifiche organizzative, l’azienda riafferma la sua determinazione a rimanere al passo con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione, puntando su professionisti di comprovata competenza ed esperienza.