Gruppo Renault: Giulio Marc D’Alberton è il nuovo Communication Manager di Dacia e Mobilize

Un professionista del calibro di Giulio Marc D’Alberton si fa avanti nel panorama automotive italiano. Dopo oltre due decenni di esperienza acquisita in giganti del settore come Toyota, PSA e Stellantis, D’Alberton è ora alla guida della comunicazione di Dacia e Mobilize, due brand del Gruppo Renault. Questa scelta dimostra la determinazione e l’impegno del Gruppo Renault Italia nel consolidare la propria presenza nel Bel Paese.

47 anni sulle spalle e una laurea in Economia e Commercio, unitamente a un Master nel settore Automotive (MAGSA), rendono D’Alberton una figura di riferimento nel mondo delle auto. La sua carriera è stata sempre spinta da una profonda passione per il mondo delle quattro ruote, che lo ha visto brillare sia nel campo delle vendite e del marketing che nel settore dell’usato e della comunicazione, abbracciando tematiche che vanno dal brand, al prodotto, fino al motorsport.

Riporta direttamente a Carlo Leoni

Nelle sue nuove responsabilità, Giulio Marc D’Alberton opererà sotto la direzione di Carlo Leoni, attuale Communication Director del Gruppo Renault Italia. Ciò pone Leoni in una posizione strategica per supervisionare il processo di transizione e garantire continuità nel percorso intrapreso.

È essenziale sottolineare come Luca Baglieri, predecessore di D’Alberton, non abbandoni Gruppo Renault Italia. Baglieri, dopo aver assunto il ruolo di Communication Manager per Dacia e Mobilize dal 2021, ora riveste la posizione di Ice & Hybrid Passenger Cars Brand Manager nella Direzione Marketing di Renault Italia. Una mossa che consolida ulteriormente il valore del gruppo e la sua capacità di valorizzare il talento interno.