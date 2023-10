DS E-Tense FE23: presentata la nuova livrea per la 10ª stagione di Formula E

Il mondo del motorsport attende con impazienza l’arrivo della 10ª stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship, e a rivolgere gli occhi su di sé, in questa fase pre-stagionale, è la DS E-Tense FE23. Direttamente dalle officine di DS Automobiles, in collaborazione con Penske Autosport, la nuova monoposto 100% elettrica si appresta a dominare le piste con la sua nuova livrea.

Rinnovando la tradizione ma con un tocco di modernità, la E-Tense FE23 si presenta con una scintillante livrea dorata che si estende sull’anteriore, sulle fiancate e sull’halo. Un cambio di look audace che inverte i precedentemente colori oro e nero, esaltando così l’eleganza e la vivacità che la casa automobilistica francese ha sempre voluto incarnare.

Ma non lasciatevi ingannare solo dal suo aspetto esteriore: sotto il cofano, la vettura continua a portare il propulsore che ha già dimostrato la sua potenza nella nona stagione. Essendo omologati per due anni, la continuità è assicurata, ma come sottolinea Eugenio Franzetti – direttore di DS Performance: “Abbiamo compiuto ulteriori passi avanti, perfezionando il software di gestione e sognando successi ancora più grandi per la stagione 10”.

A fine mese ci saranno le prime prove ufficiali a Valencia

E chi meglio di Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne per portare in pista la DS E-Tense FE23? Saranno loro a metterla alla prova durante i test ufficiali a Valencia dal 24 al 27 ottobre, prima del debutto ufficiale previsto a Città del Messico il 13 gennaio 2024.

In conclusione, Franzetti ha affermato: “L’apertura della 10ª stagione rappresenta per noi l’inizio di una nuova, emozionante avventura. La presentazione della DS E-Tense FE23 non è solo una dichiarazione d’estetica, ma anche una chiara manifestazione delle nostre ambizioni. Oltre a DS Penske, intendiamo onorare i nostri partner, sponsor e, soprattutto, il nome del costruttore francese sul circuito internazionale”.