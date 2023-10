Stellantis presenterà la nuova gamma di veicoli commerciali il 23 ottobre

Stellantis svelerà le nuove versioni dei veicoli commerciali dei suoi brand, che rappresentano l’asse centrale della sua audace strategia multibrand globale. L’annuncio di grande portata avverrà lunedì 23 ottobre alle 15:00.

Jean-Philippe Imparato – a capo della Commercial Vehicles Business Unit – e Xavier Peugeot – Senior Vice President della stessa unità – guideranno la presentazione. Saranno coadiuvati dai direttori dei marchi di punta: Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

È importante sottolineare che la divisione dei veicoli commerciali del gruppo automobilistico è una delle sette unità d’affari delineate nel piano strategico Dare Forward 2030, riconosciute per il loro notevole potenziale di profitto.

Per chi desidera assistere in tempo reale all’evento, sarà possibile seguire la trasmissione in streaming alle 15:00 attraverso il canale YouTube ufficiale di Stellantis. Successivamente, tutti i dettagli, i materiali e le informazioni aggiuntive potranno essere consultati sia sul sito Web del colosso.

In questo contesto, è evidente la determinazione e l’expertise del gruppo nel segmento dei veicoli commerciali, pronto a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership.