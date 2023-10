Porsche, Uwe Brettel: ‘Vogliamo ridurre l’impatto del motorsport sull’ambiente’

Nel cuore del Porsche Development Center a Weissach, Uwe Brettel – responsabile delle Special Tasks e dello sviluppo commerciale presso Porsche Motorsport – si fa portavoce di un nuovo corso: lo sviluppo di un motorsport che mira alla massima conservazione delle risorse.

Con una presenza significativa nel brand di Stoccarda fin dal 1995, Brettel ha visto e diretto varie funzioni all’interno del marchio tedesco, diventando una figura importante in questa divisione.

Il legame di Brettel con Porsche e la sua visione di sostenibilità

Dopo aver diretto Porsche Motorsport North America dal 2003 al 2008 e aver passato un decennio a capo delle vendite di motorsport, Uwe Brettel si è preso una pausa, dedicandosi alla famiglia e alle escursioni montane.

Queste esperienze gli hanno fatto comprendere profondamente l’importanza della sostenibilità. E, al suo ritorno, ha potuto inserire questa passione nella sua nuova funzione, concentrandosi sullo sviluppo aziendale con un occhio attento all’ambiente.

Motorsport e sostenibilità: contraddizione od opportunità?

Molti vedrebbero il motorsport e la sostenibilità come concetti contrapposti. Tuttavia, per Brettel, questi sono perfettamente compatibili. Sottolinea che il motorsport dovrebbe servire la società e non solo come fine a sé stesso.

In un’era segnata dai cambiamenti climatici, Porsche vede nella sostenibilità una chance: sviluppare soluzioni innovative dal punto di vista tecnico ed organizzativo.

Per perseguire questa visione, Porsche Motorsport ha creato un team interdisciplinare. Collaborando con diversi dipartimenti, l’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale del motorsport, concentrandosi su emissioni, energia, inquinanti, rifiuti e consumo d’acqua.

Progetti e realizzazioni a favore dell’ambiente

Un esempio concreto delle misure intraprese è l’ottimizzazione del centro di motorsport a Weissach, dove si è lavorato sull’efficienza energetica e sulla riduzione dei rifiuti. Inoltre, la sezione motorsport ha introdotto un sistema di gestione ambientale ed energetica, ricevendo il prestigioso sigillo ambientale a tre stelle FIA nel 2023.

All’evento Porsche Mobil 1 Supercup, la sostenibilità viene assicurata con misure come l’implementazione di fontane d’acqua potabile per evitare bottiglie di plastica e contenitori speciali per sostanze potenzialmente pericolose.

Il futuro del motorsport sostenibile secondo Porsche

Secondo Uwe Brettel, il brand di Stoccarda ha l’opportunità di diventare un propulsore di innovazione. Con l’uso di materiali innovativi e sostenibili come la biofibra e il carbonio riciclato, Porsche può rivoluzionare il settore.

La collaborazione con fornitori e l’adozione di carburanti sintetici (eFuels) e soluzioni elettriche nei veicoli da corsa rappresentano le prossime frontiere. Come dimostrazione di questo impegno, Porsche ha già presentato la GT4 e-Performance, un tour che esemplifica il futuro del motorsport sostenibile.