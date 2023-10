Smart EQ ForTwo 25th Anniversary: la city car si fa più esclusiva [FOTO]

Arriverà negli Smart Center in due versioni, con prezzi da 23.767 €

Smart ha deciso di celebrare un importante anniversario nella sua storia: i 25 anni con la speciale Smart EQ ForTwo 25th Anniversary. Si tratta di un veicolo nato come tributo all’Italia, il mercato che ha dimostrato un amore incondizionato per l’unicità incomparabile del brand.

Nel corso di questi 25 anni, il costruttore tedesco ha raggiunto traguardi impensabili per qualsiasi altro marchio del settore. Ha lasciato il suo segno nella prestigiosa collezione permanente del MoMA e ha rivoluzionato il mercato, divenendo il pioniere dell’elettrico.

La EQ ForTwo è stata la prima auto elettrica a sbarcare nelle concessionarie, la prima a intraprendere il cammino della condivisione e il primo produttore tedesco a dedicarsi interamente all’elettrico. Queste conquiste hanno confermato la sua posizione come auto prediletta dagli urban driver, soprattutto in Italia, dove viene considerata non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio elemento distintivo dell’arredo urbano.

Tre esclusive colorazioni disponibili

Per questo anniversario speciale, sono state selezionate tre colorazioni uniche: Carmine Red, Grey Matt e Sapphire Blue. Queste tonalità rendono giustizia all’eredità dell’azienda, decorando una delle molte edizioni limitate che hanno arricchito la storia del produttore tedesco nel corso di un quarto di secolo.

Maurizio Zaccaria, direttore vendite di Mercedes-Benz Cars Italia, ha espresso la sua ammirazione nei confronti di questa vettura, sottolineando il ruolo cardine che ha avuto nella mobilità cittadina: “Per 25 anni, la ForTwo, affettuosamente soprannominata ‘Smartina’, è stata la risposta definitiva alle esigenze di mobilità urbana. È diventata uno status symbol, desiderata da molti e apprezzata da tutti. Questa edizione commemorativa è il nostro modo di ringraziare gli oltre 600.000 Smartisti italiani che l’hanno resa grande”.

Ricca dotazioni di serie

La Smart EQ ForTwo 25th Anniversary, basata sulla versione Prime, promette di fare colpo su collezionisti ed entusiasti. Offre una serie di caratteristiche premium, tra cui interni in pelle, cerchi da 16”, Winter Pack, telecamera con sensori di parcheggio, fari Full LED, luci ambient ed Exclusive Pack.

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova EQ ForTwo 25th Anniversary è disponibile negli Smart Center in due versioni, che variano in base al tipo di caricatore, partendo da 23.767 €.