Nissan: oltre 29.000 immatricolazioni registrate nei primi nove mesi del 2023

Nel 2023, il panorama automobilistico italiano si è arricchito di importanti progressi da parte di Nissan.

Con oltre 29.000 unità immatricolate, la casa automobilistica nipponica ha registrato una crescita significativa pari al 40%, quasi il doppio rispetto alla quota generale del mercato italiano, che si attesta al 20%. In altre parole, la presenza di Nissan in Italia si rafforza, con la sua quota di mercato che ora rappresenta il 2,2%, in aumento rispetto all’1,9% dell’anno precedente.

Dei dati sopra citati, è da evidenziare che 17.600 auto sono state vendute ai clienti privati. Ciò ha spinto l’azienda a raggiungere una quota pari al 2,6% in questo segmento, che rappresenta il miglior risultato degli ultimi quattro anni.

Del totale delle vendite del produttore giapponese, il 60,7% proviene dai privati, una percentuale notevolmente superiore rispetto alla media del mercato, che si ferma al 51,2%. Il canale delle flotte aziendali non è stato da meno: oltre 7600 unità sono state vendute, portando la quota del costruttore nipponico al 2,1%, un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto al 2022.

La chiave di questo successo? L’innovazione. L’anno scorso, Nissan ha lanciato in Italia dei nuovi modelli elettrificati come il Qashqai e-POWER, il Juke Hybrid, l’X-Trail e-POWER e il Nissan Ariya 100% elettrico. Accanto a questi, nuove tecnologie rivoluzionarie, come il motore e-POWER e il sistema di trazione integrale e-4ORCE, hanno fatto la loro comparsa.

Tra i modelli, il Nissan Qashqai ha registrato una crescita notevole del 55%, con oltre 15.000 unità vendute, di cui il 40% con propulsione e-POWER. Mentre l’X-Trail e-POWER ha raggiunto un totale di vendite superiore ai 1500 esemplari. Se si guarda al complesso dei modelli e-POWER (Qashqai e X-Trail), hanno quasi raggiunto le 11.000 vetture consegnate in Italia in appena un anno dal loro lancio.

Il Nissan Juke non è da meno, con un’impennata del 48% nelle vendite, raggiungendo oltre 7800 unità, grazie anche alla nuova versione Hybrid che rappresenta circa il 35% del totale delle vendite di questo modello.

Con una quota di crossover pari all’89% e quella di elettrificazione al 71% (entrambe superiori alle medie di mercato), Nissan dimostra di essere un protagonista dominante nel mercato italiano delle auto, ponendosi come leader nella transizione verso una mobilità più sostenibile.