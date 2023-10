Renault e Volvo lanceranno una nuova generazione di furgoni elettrici

In un contesto che vede una crescente necessità di logistica efficiente e decarbonizzata, il Gruppo Renault e il Gruppo Volvo hanno deciso di collaborare. Stanno dando vita a una nuova entità focalizzata sull’innovazione nel settore dei furgoni elettrici, e si prevede un coinvolgimento anche di CMA CGM Group. Questa mossa strategica mira ad attrarre ulteriori investimenti e partner commerciali di spicco.

Sarà il 2026 a segnare l’introduzione di veicoli totalmente elettrici e basati su una piattaforma software. Questi veicoli, pensati per il settore commerciale leggero, saranno al contempo modulari e sicuri, offrendo un range di carrozzeria a basso costo e rispondendo ai più alti standard di sicurezza.

I nuovi modelli saranno costantemente aggiornati

Uno degli aspetti rivoluzionari è l’adozione di una struttura Software Defined Vehicle, che consentirà monitoraggi avanzati dell’attività di consegna e delle prestazioni aziendali. Questa capacità di analisi porterà a una riduzione del 30% dei costi per gli operatori logistici.

L’elevata connettività si traduce in un vantaggio non indifferente: veicoli costantemente aggiornati per tutto il loro ciclo di vita, un design compatto ideale per la mobilità urbana e una batteria potente da 800V.

Unendo la dinamicità tipica delle start-up all’esperienza di tre giganti del settore come Renault, Volvo e CMA CGM Group, si prefigura una nuova entità solida e indipendente. Le competenze combinate in ricerca e sviluppo, unitamente all’apporto di capitale da parte di queste aziende leader, garantiranno un modello di business robusto.

Renault Group, pioniere nei veicoli elettrici, avrà un ruolo cruciale nello sviluppare la piattaforma elettrica. Da parte sua, Volvo Group – con una presenza consolidata nel settore dei veicoli pesanti – garantirà supporto logistico e servizi, contribuendo a una soluzione completa per una logistica urbana sostenibile. CMA CGM, attore globale nella catena logistica, si impegnerà a realizzare soluzioni efficaci che rispondano alle esigenze di tutti gli operatori del settore.

La base della nuova entità sarà la Francia

Con una data di avvio prevista per l’inizio del 2024, e con la partecipazione di CMA CGM ancora soggetta all’approvazione normativa, la nuova joint-venture avrà una propria identità e fisserà il suo quartier generale in Francia.

Questa partnership tra Renault e Volvo non è nuova. Infatti, la loro collaborazione nel settore dei veicoli commerciali leggeri ha già oltre 35 anni di storia, come evidenziato dalla distribuzione congiunta di alcuni veicoli chiave.