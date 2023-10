Toyota: importante cambio di leadership in Europa

Toyota conferma una nuova dirigenza chiave per le sue operazioni in Europa. Scott Thompson, proveniente da Kinto Europe – dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente Operations, Business Development & Technology e vicepresidente Mobility in TME (Toyota Motor Europe), assumerà il ruolo di presidente & MD della filiale britannica del marchio a partire dal 1° gennaio 2024. Rimpiazzerà così Agustin Martin, attuale presidente & MD, la cui futura destinazione sarà resa nota in un secondo momento.

TME, entità che supervisiona le vendite all’ingrosso e il marketing di Toyota, Gazoo Racing (GR) e Lexus, gestisce anche la produzione e l’ingegneria europea del costruttore nipponico. Con oltre 25.000 dipendenti diretti, investimenti superiori a 11 miliardi di euro in Europa dal 1990 e otto stabilimenti produttivi dislocati in nazioni come Portogallo, Regno Unito, Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Turchia, il produttore ha una solida presenza nel Vecchio Continente.

Attualmente, circa 16,5 milioni di veicoli marchiati Toyota, GR e Lexus solcano le strade europee, sostenuti da una rete di 28 aziende nazionali di marketing e vendita e quasi 2800 punti vendita in 53 paesi.

Oltre 1,08 milioni di veicoli venduti in Europa nel 2022

Nel 2022, Toyota Motor Europe ha registrato vendite pari a 1.080.975 veicoli in Europa, conquistando una quota di mercato del 6,4%. Il marchio giapponese, pioniere nella riduzione delle emissioni di CO2 nel continente europeo, mira a una completa neutralità carbonica entro il 2035 per tutti i nuovi veicoli in Europa Occidentale.

La visione di Toyota riguarda la creazione di un ambiente di mobilità più sicuro, connesso, inclusivo e sostenibile. La sua missione? Produrre “Felicità per tutti”. In Europa, TME ha introdotto il brand di mobilità Kinto, che propone servizi di mobilità in 14 paesi, espandendo anche la sua offerta di prodotti a celle a combustibile a zero emissioni.