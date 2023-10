Jeep domina ancora una volta il segmento PHEV in Italia

Jeep ha segnato un indiscutibile successo nel mercato italiano dei veicoli ibridi plug-in, come evidenziato dai dati pubblicati da Dataforce.

Il marchio americano, grazie alla sua gamma 4xe, ha riaffermato la sua leadership nella mobilità sostenibile, ottenendo dati in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 e posizionandosi all’ottavo posto nel ranking generale del mercato italiano con una quota vicina al 4,5%.

Orgoglio tutto italiano

I protagonisti indiscussi di tale primato sono stati il Jeep Renegade 4xe e la Compass 4xe. Entrambi i SUV, prodotti nello stabilimento di Melfi, hanno garantito al costruttore americano una quota di mercato nell’ambito dei PHEV che rasenta il 18%.

Tra le rivelazioni dell’anno, la Jeep Compass 4xe si distingue come il PHEV più acquistato in Italia, diventando anche il leader tra i C-SUV considerando tutte le tipologie di motore. D’altro canto, il Renegade 4xe emerge come il top tra i plug-in hybrid del segmento B-SUV.

Mobilità sostenibile ed esperienza avventurosa

Oltre ai successi dei due modelli appena citati, la gamma si arricchisce con l’iconica Jeep Wrangler 4xe, l’ammiraglia Jeep Grand Cherokee 4xe e l’innovativa Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del marchio di Stellantis.

Questa line-up riflette l’impegno costante della casa automobilistica americana nel rispondere alle crescenti richieste di sostenibilità, senza mai tradire l’essenza avventurosa che ha sempre contraddistinto il brand.

Dal suo debutto, la tecnologia 4xe ha ridefinito i canoni di performance, versatilità e attenzione per l’ambiente, in un contesto in cui la sostenibilità è ormai al centro dell’attenzione globale. Con la sua variegata offerta di veicoli ibridi plug-in e il primo SUV 100% elettrico, Jeep dimostra con autorevolezza di essere un pioniere nell’evoluzione della mobilità, garantendo soluzioni di trasporto all’avanguardia e un’esperienza di guida inimitabile.