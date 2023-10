Skoda Enyaq vRS 2024: il SUV elettrico sportivo si aggiorna [FOTO]

Il 2024 ha portato importanti aggiornamenti per lo Skoda Enyaq vRS, consolidandolo come un modello molto importante nel segmento dei SUV 100% elettrici. Il nuovo model year dell’EV si distingue per le sue prestazioni notevolmente migliorate in termini di potenza, autonomia e velocità di ricarica.

L’Enyaq vRS 2024 sfoggia ora un doppio motore elettrico che propone una potenza combinata di 340 CV, un incremento di 41 CV rispetto alla versione precedente. Questo aumento ha affinato la capacità di accelerazione dell’Enyaq, riducendo il tempo di scatto da 0 a 100 km/h a soli 5,5 secondi. Ciò la rende la Skoda con la maggiore accelerazione di sempre.

Aumenta l’autonomia con una sola ricarica

Ma non si tratta solo di velocità. Skoda ha introdotto un nuovo software di gestione dell’energia che estende l’autonomia del nuovo Skoda Enyaq Coupé vRS fino a 547 km (340 miglia) con una singola carica, un incremento di 26 km (16 miglia) rispetto al modello precedente. Invece, la versione SUV tradizionale raggiunge i 541 km (336 miglia), 24 km (15 miglia) in più rispetto alla variante precedente.

Per quanto riguarda la ricarica, il nuovo MY ha compiuto passi da gigante. Con una potenza di ricarica massima ora di 175 kW (+40 kW), il tempo necessario per una carica dal 10% all’80% si è ridotto di 8 minuti rispetto al limite precedente di 135 kW.

Novità anche nella dotazione di serie

Il marchio ceco ha anche rivisto il sistema d’infotainment, rendendolo più informativo e facile da utilizzare. Anche la dotazione standard è stata potenziata, con l’aggiunta di airbag laterali posteriori, tendine per il finestrino posteriore, porte USB Type-C posteriori e predisposizione per il gancio traino.

I prezzi dei pacchetti opzionali Advanced e Maxx sono stati ridotti di 300 £ (346,08 €) ciascuno. Ora, il primo offre display Head-up con informazioni più chiare, sedili posteriori riscaldati, parabrezza riscaldato e impianto audio Canton. Il secondo, invece, aggiunge controllo sospensioni Dynamic Chassis, volante sportivo, telecamera di parcheggio a 360° e assistenza al parcheggio.

Infine, la casa automobilistica ceca ha annunciato che i preordini dello Skoda Enyaq vRS 2024 inizieranno entro la fine del mese nel Regno Unito. Resta ora da vedere se ci saranno variazioni di prezzo. Il modello attuale parte da 52.670 £ (60.760,60 €) nella versione SUV e 54.370 £ (62.721,73 €) in quella Coupé.