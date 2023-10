Skoda Kodiaq 2024: svelati nuovi dettagli sul design [VIDEO TEASER]

Skoda ci ha offerto un’anteprima della seconda generazione dello Skoda Kodiaq attraverso un video teaser, mettendo in luce le innovazioni sia esterne che interne apportate al nuovo SUV. Il prossimo modello svela i primi elementi della nuova filosofia di design Modern Solid, che il brand ceco ha adottato.

La presentazione ufficiale avrà luogo proprio domani, mercoledì 4 ottobre alle 18:45, e sarà trasmessa in diretta sui canali YouTube e X di Skoda.

Focalizzandoci sulle novità, la clip dedicata al nuovo Kodiaq mette in evidenza diversi dettagli interessanti come la nuova scritta sul portellone posteriore, che rispecchia la CI aggiornata di Skoda.

All’interno, notiamo un design completamente rivisitato con Smart Dials e una leva del cambio montata sul piantone dello sterzo. Queste innovazioni sono ulteriormente esaltate da elementi distintivi del design Modern Solid.

Lo Skoda Kodiaq 2024 non è solo un veicolo esteticamente rinnovato. Di recente, è stato celebrato come il 3 milionesimo SUV prodotto da Skoda, e tra le novità sotto il cofano, ora propone anche una variante ibrida plug-in con un’autonomia di oltre 100 km in modalità 100% elettrica.

