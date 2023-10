Nissan Hyper Urban: debutta in anteprima il nuovo concept elettrico [FOTO]

Sarà mostrato dal vivo in occasione dello Japan Mobility Show 2023

Nissan, uno delle protagoniste indiscusse del panorama automobilistico mondiale, ha scelto l’edizione 2023 dello Japan Mobility Show (evento prestigioso che avrà luogo a Tokyo) per svelare al mondo le sue innovazioni. Al centro dell’attenzione ci sarà la Nissan Hyper Urban, una vettura totalmente elettrica che rappresenta il futuro della mobilità urbana sostenibile.

Non solo la Hyper Urban, però, ma una serie di concept car – previste per essere lanciate nei giorni 10, 17 e 19 ottobre, sempre in formato digitale. Porteranno con sé la designazione “hyper”, simbolo di entusiasmo e innovazione che il marchio giapponese vuole trasmettere. Il 25 ottobre, durante la giornata stampa, si avrà un quadro completo di tutte le novità.

Ogni concept avrà un carattere distintivo, pensato per rispondere a esigenze e aspirazioni diverse, garantendo sempre un impatto positivo sul pianeta senza sacrificare eleganza e piacere di guida.

Vanta un sistema di gestione della ricarica intelligente con AI

La Hyper Urban si distingue per il suo design elegante e contemporaneo, mirato a un pubblico di professionisti urbani e suburbani con un occhio di riguardo per la sostenibilità. Ma oltre all’estetica, ciò che lo rende unico è la sua funzionalità V2H, che la integra perfettamente nell’ecosistema dei veicoli elettrici, permettendo di alimentare le abitazioni e ridurre la pressione sulla rete elettrica. Inoltre, la tecnologia V2G consente ai proprietari di contribuire attivamente alla rete energetica locale.

Le capacità innovative non finiscono qui: il sistema di gestione della ricarica intelligente, dotato di intelligenza artificiale (AI), assicura autonomia e una gestione energetica efficiente. La longevità del veicolo e gli aggiornamenti costanti dell’hardware e del software sono testimonianza dell’attenzione di Nissan verso un possesso duraturo e sempre aggiornato.

L’estetica esterna della Nissan Hyper Urban si presenta in un accattivante giallo lime, che cambia sfumatura a seconda dell’incidenza della luce, garantendo un effetto di grande impatto. Le sue linee aerodinamiche, le porte ad apertura verticale e gli pneumatici larghi sottolineano un design urbano e dinamico.

All’interno, l’EV rivela un’attenzione maniacale ai dettagli: sedili anteriori ripiegabili, cruscotto e display ispirati a triangoli caleidoscopici, personalizzabili a piacere del proprietario. La vettura, infine, si inserisce perfettamente in spazi di vita come loft o bungalow, diventando un vero e proprio elemento d’arredo funzionale e sofisticato.