Dacia: Patrice Lévy-Bencheton è il nuovo direttore Performance Prodotto

Dal 1° ottobre 2023, Dacia ha annunciato la nomina di Patrice Lévy-Bencheton a direttore Performance Prodotto. Questa mossa posiziona Lévy-Bencheton all’interno del Comitato di Direzione del brand rumeno, operando direttamente sotto la guida del CEO Denis Le Vot.

Emerge un cambio di consegne significativo: Lionel Jaillet cede il suo ruolo a Lévy-Bencheton per assumere la posizione di Direttore Mondo della piattaforma CMF-A.

Lavora nel Gruppo Renault dal 1999

Dando un’occhiata più da vicino al curriculum di Patrice Lévy-Bencheton, emergono delle competenze frutto di un solido percorso formativo presso ENSCP e l’IFP School. La sua introduzione nel settore automobilistico ha avuto inizio nel 1999, quando ha iniziato a lavorare per la direzione Costi di Produzione del Gruppo Renault.

La sua expertise si è ulteriormente consolidata nel corso degli anni, occupando posti chiave all’interno della stessa casa automobilistica e specializzandosi nella gestione delle industrie petrolifere, energetiche e automotive.

Tra le sue esperienze di spicco, Lévy-Bencheton ha ricoperto il ruolo di direttore Prodotto Gamma Global Access per il Renault Group a livello mondiale nel 2016. Successivamente, ha assunto un ruolo importante all’interno della direzione Eurasia come Direttore Prodotto e, in seguito, come Direttore Programmi Eurasia.

Il suo legame con Dacia è stato ulteriormente rafforzato con la sua nomina a direttore Performance Prodotto per i modelli Duster e Bigster nel 2021, quando la Business Unit ha visto la luce.

Le dichiarazioni di Denis Le Vot

Denis Le Vot, CEO della casa automobilistica rumena, non ha trattenuto il suo entusiasmo nell’annunciare questa transizione: “Accogliamo con grande fiducia Patrice Lévy-Bencheton come nostro nuovo Direttore Performance Prodotto. La sua profonda competenza e la sua vasta esperienza saranno essenziali per delineare la nostra strategia produttiva nel prossimo futuro. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Lionel Jaillet per la sua dedizione e per aver sapientemente guidato numerosi progetti strategici per il nostro brand. Gli auguro il meglio nel suo nuovo incarico”.