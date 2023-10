Volvo Cars: Francesca Gamboni è la nuova responsabile acquisti e supply chain

Volvo Cars ha annunciato un importante cambio ai vertici: Francesca Gamboni assume una posizione chiave all’interno dell’azienda. A partire dal 16 ottobre, avrà la responsabilità della direzione Acquisti e Supply Chain.

Con un Master in Ingegneria Industriale, Gamboni non è di certo nuova nel settore automobilistico. Ha maturato un’importante esperienza in ambito supply chain, avendo collaborato con aziende del calibro di Stellantis, L’Oréal, Renault-Nissan, Bosch e Alcan (ora Rio Tinto).

Nel suo ruolo precedente come Chief Supply Chain Officer presso il Gruppo Accell, ha gestito le operazioni di produzione, logistica, approvvigionamento, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti.

Le dichiarazioni di Javier Varela e Gamboni

Javier Varela, Chief Operating Officer e Deputy CEO di Volvo Cars, ha sottolineato la versatilità di Francesca Gamboni: “La sua profonda conoscenza del settore automobilistico e della supply chain, unita alle competenze acquisite in vari settori industriali, la rende una figura di prim’ordine per il nostro team. Francesca ha sempre dimostrato un’eccezionale capacità di leadership e ha conseguito risultati significativi lungo la sua carriera. La sua integrazione sarà fondamentale, soprattutto ora che puntiamo con decisione alla digitalizzazione e alle iniziative eco-sostenibili”.

È un periodo molto importante per Volvo Cars, che punta a presentare una gamma di veicoli completamente elettrici entro il 2030. A riguardo, Gamboni ha manifestato il suo entusiasmo: “È un momento emozionante per entrare in Volvo, data la direzione intrapresa verso l’elettrificazione e la mobilità sostenibile. Aspiro a consolidare la resilienza a lungo termine come pilastro delle nostre operazioni di approvvigionamento e supply chain, insieme al team di calibro internazionale”.

La nuova dirigente opererà dalla sede centrale della casa automobilistica svedese situata a Göteborg, riportando direttamente a Javier Varela e integrandosi nel Group Management Team (GMT).